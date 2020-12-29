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Собянин заявил, что Москва проходит пик заболеваемости по COVID-19
Собянин заявил, что Москва проходит пик заболеваемости по COVID-19
Сейчас Москва находится на пике заболеваемости по коронавирусу, около 130 тысяч человек на амбулаторном и стационарном лечении, заявил во вторник мэр Москвы... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:39
2020-12-29T18:39
2020-12-29T18:50
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сейчас Москва находится на пике заболеваемости по коронавирусу, около 130 тысяч человек на амбулаторном и стационарном лечении, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тысяч человек", - сказал он в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество