https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591451044.html

Собянин заявил, что Москва проходит пик заболеваемости по COVID-19

Собянин заявил, что Москва проходит пик заболеваемости по COVID-19

Сейчас Москва находится на пике заболеваемости по коронавирусу, около 130 тысяч человек на амбулаторном и стационарном лечении, заявил во вторник мэр Москвы... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:39

2020-12-29T18:39

2020-12-29T18:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сейчас Москва находится на пике заболеваемости по коронавирусу, около 130 тысяч человек на амбулаторном и стационарном лечении, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тысяч человек", - сказал он в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/sobyanin-1591452179.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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