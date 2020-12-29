https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html

В ВОЗ назвали "цель" коронавируса

В ВОЗ назвали "цель" коронавируса

"Цель" коронавируса SARS-CoV-2 — стать эндемиком, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн. Его слова приводит The... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:47

2020-12-29T15:47

2020-12-29T18:30

распространение нового коронавируса

воз

великобритания

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индия

в мире

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Цель" коронавируса SARS-CoV-2 — стать эндемиком, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн. Его слова приводит The Guardian.Хейманн отметил, что у человечества есть инструменты для спасения жизней. В сочетании с хорошим здоровьем населения они позволят людям научиться жить с этим вирусом.Представитель ВОЗ Марк Райан также уверен, что COVID-19 станет эндемичным."Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации", — уточнил эксперт.Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он.Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя.В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, выявленной в Великобритании. Хотя новый вариант вируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразнее обычного, нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зафиксировали более 81 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек стали жертвами инфекции.Эндемические инфекции — заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. Им противопоставляются заносные инфекции. К заболеваниям-эндемикам относятся, в частности, малярия в субтропической Африке или холера в Индии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/shtamm-1590997513.html

https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591129811.html

великобритания

африка

индия

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воз, великобритания, африка, индия, в мире