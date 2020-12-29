https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591402525.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 168 тысяч

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 168 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 168 тысяч, скончались 1718 человек, сообщает университет... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:17

2020-12-29T15:17

2020-12-29T15:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 168 тысяч, скончались 1718 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 168 817 новых случаев заражения COVID-19.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 334 тысяч заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/shtamm-1590135696.html

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техас

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, техас, в мире