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https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591402525.html
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 168 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 168 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 168 тысяч, скончались 1718 человек, сообщает университет... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:17
2020-12-29T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 168 тысяч, скончались 1718 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 168 817 новых случаев заражения COVID-19.На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 334 тысяч заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, техас, в мире

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 168 тысяч

15:17 29.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 168 тысяч, скончались 1718 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 168 817 новых случаев заражения COVID-19.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 334 тысяч заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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