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Инфекционист назвал последствие коронавируса, сокращающее жизнь
Инфекционист назвал последствие коронавируса, сокращающее жизнь
Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствии COVID-19, которое сокращает продолжительность жизни. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:44
2020-12-29T16:32
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствии COVID-19, которое сокращает продолжительность жизни."Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные", — сказал специалист в комментарии Ura.ru.Он пояснил, что на стенке аорты имеются чрезвычайно важные мелкие сосуды, состояние которых определяет срок жизни человека. Кроме того, из-за повреждения питающих сосудов могут пострадать почки, печень, сердце, мозг или нервная система, добавил врач.При этом Жемчугов подчеркнул, что исход болезни и ее последствия зависят от того, какие слабые места были у человека до этого.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Инфекционист назвал последствие коронавируса, сокращающее жизнь

14:44 29.12.2020 (обновлено: 16:32 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствии COVID-19, которое сокращает продолжительность жизни.
"Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные", — сказал специалист в комментарии Ura.ru.
Он пояснил, что на стенке аорты имеются чрезвычайно важные мелкие сосуды, состояние которых определяет срок жизни человека. Кроме того, из-за повреждения питающих сосудов могут пострадать почки, печень, сердце, мозг или нервная система, добавил врач.
При этом Жемчугов подчеркнул, что исход болезни и ее последствия зависят от того, какие слабые места были у человека до этого.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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