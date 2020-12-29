https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591395290.html

Инфекционист назвал последствие коронавируса, сокращающее жизнь

Инфекционист назвал последствие коронавируса, сокращающее жизнь

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствии COVID-19, которое сокращает продолжительность жизни. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:44

2020-12-29T14:44

2020-12-29T16:32

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствии COVID-19, которое сокращает продолжительность жизни."Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные", — сказал специалист в комментарии Ura.ru.Он пояснил, что на стенке аорты имеются чрезвычайно важные мелкие сосуды, состояние которых определяет срок жизни человека. Кроме того, из-за повреждения питающих сосудов могут пострадать почки, печень, сердце, мозг или нервная система, добавил врач.При этом Жемчугов подчеркнул, что исход болезни и ее последствия зависят от того, какие слабые места были у человека до этого.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vrachi-1591387381.html

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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, здоровье - общество