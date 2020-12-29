https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591378191.html

Обстановка с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова

Обстановка с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова

Обстановка в России с коронавирусом стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:23

2020-12-29T13:23

2020-12-29T13:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Обстановка в России с коронавирусом стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации характеризуется как стабилизирующаяся, и в 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам Поповой, это неплохой признак, но вместе с тем, сегодня увеличивается количество контактов между людьми, и это сказывается на растущих показателях заболеваемости среди работников транспорта и торговли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество