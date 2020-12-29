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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591378191.html
Обстановка с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова
Обстановка с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова
Обстановка в России с коронавирусом стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:23
2020-12-29T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Обстановка в России с коронавирусом стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации характеризуется как стабилизирующаяся, и в 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам Поповой, это неплохой признак, но вместе с тем, сегодня увеличивается количество контактов между людьми, и это сказывается на растущих показателях заболеваемости среди работников транспорта и торговли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Обстановка с коронавирусом в России стабилизируется, заявила Попова

13:23 29.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Обстановка в России с коронавирусом стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации характеризуется как стабилизирующаяся, и в 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По словам Поповой, это неплохой признак, но вместе с тем, сегодня увеличивается количество контактов между людьми, и это сказывается на растущих показателях заболеваемости среди работников транспорта и торговли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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