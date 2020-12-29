https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591343673.html

В России за сутки выписали 24 874 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 24 874 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 24 874 человека после лечения от COVID-19, за все время - 2 496 183, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:54

2020-12-29T10:54

2020-12-29T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 874 человека после лечения от COVID-19, за все время - 2 496 183, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 496 183", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5626, Санкт-Петербурге - 2109, Подмосковье - 1401.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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