https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591320790.html

Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19

Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19

Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T06:06

2020-12-29T06:06

2020-12-29T06:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ сейчас готовность граждан привиться от COVID-19 - лишь 21%, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.При этом массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас, по словам специалиста, показывают 65%. Максимум в Китае - 97%. А в России аналогичный показатель - лишь 21%."Этим я обеспокоена", - добавила Шестакова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество