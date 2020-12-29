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Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T06:06
2020-12-29T06:06
2020-12-29T06:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ сейчас готовность граждан привиться от COVID-19 - лишь 21%, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.При этом массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас, по словам специалиста, показывают 65%. Максимум в Китае - 97%. А в России аналогичный показатель - лишь 21%."Этим я обеспокоена", - добавила Шестакова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество