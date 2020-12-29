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https://ria.ru/20201229/konkurs-1591320532.html
Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия" перенесен из-за эпидемиологической ситуации на весну 2021 года, организаторы будут следить за ситуацией с... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T06:04
2020-12-29T06:04
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия" перенесен из-за эпидемиологической ситуации на весну 2021 года, организаторы будут следить за ситуацией с распространением коронавируса для определения конечного формата смотра, рассказала РИА Новости генеральный директор конкурса Анастасия Беляк, отметив, что в онлайне поклонники однозначно увидят новых финалисток.Ранее сообщалось, что конкурс запланирован на осень 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране в этом году финал смотра переносили дважды."Непростой 2020 внес коррективы в проведение и международных конкурсов красоты: дирекция "Мисс Мира" сообщила, что раньше осени следующего года финала можно не ожидать, а финал "Мисс Вселенная" был запланирован на декабрь, но из-за второй волны коронавируса и введения жёстких ограничений по всему миру конкурс также был перенесен на 2021 год. Мы планируем проведение следующего финала конкурса "Мисс Россия" на весну 2021 года, таким образом нам удастся вернуться к привычному графику ежегодной работы конкурса, а наша новая победительница сможет поучаствовать в международных конкурсах красоты", - рассказала она.Собеседница агентства отметила, что современные условия диктуют новые правила и для конкурсов красоты, в сложившейся ситуации нет гарантий, что в следующем году появится возможность увидеть смотр офлайн."Но что можем сказать точно, – финал конкурса состоится, и в онлайне вы однозначно сможете увидеть новых финалисток и стать свидетелями выбора победительницы "Мисс Россия 2021". Все секреты пока не будем раскрывать, но мы впервые за всю историю конкурса постараемся максимально откровенно показать подготовку участниц и, конечно, всем будет доступна трансляция финала", - добавила Беляк.По ее словам, карантин не помешал проведению кастинга, количество заявок не было снижено, наоборот, интерес девушек к мероприятию в этом году был увеличен."Во второй половине 2020 года мы перевели все кастинги в онлайн-формат и рассматриваем заявки, которые нам присылают на почту, а также продолжаем поиск девушек в социальных сетях. В нынешний век высоких технологий нет никаких сложностей в том, чтобы запросить на девушку свежие фото- и видеоматериалы. Правда, эти же высокие технологии частенько вводят нас в заблуждение: в Instagram девушка выглядит готовой супермоделью, но иногда после просмотра ее фото без косметики, которые она присылает по нашему запросу, приходит ощущение гордости за разработчиков фильтров для социальных сетей и разочарование от того, как нещадно можно себя замаскировать", - сообщила генеральный директор конкурса.В некоторых городах России, где была благополучная эпидемиологическая ситуация, местным конкурсам красоты даже удалось провести свои финалы и определить победительниц. Они также будут рассмотрены для участия в финале "Мисс Россия 2021". После введения новых ограничений в Москве с 13 ноября организаторы проводят кастинги в столице только дистанционно."На данный момент мы активно занимаемся подготовкой финала "Мисс Россия 2021", общаемся с партнерами, продумываем все нюансы подготовки финала в условиях ограничений, когда безопасность финалисток и команды конкурса для нас превыше всего. Перед нами стоит непростая задача – организовать работу таким путем, чтобы максимально обезопасить всех участников процесса от возможности заражения вирусом, но при этом реализовать наш масштабный проект и все креативные идеи, над которыми мы так долго трудились. Уверены, что у нас все получится!" - заключила Беляк. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года

06:04 29.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКонкурс "Мисс Россия"
Конкурс Мисс Россия - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия" перенесен из-за эпидемиологической ситуации на весну 2021 года, организаторы будут следить за ситуацией с распространением коронавируса для определения конечного формата смотра, рассказала РИА Новости генеральный директор конкурса Анастасия Беляк, отметив, что в онлайне поклонники однозначно увидят новых финалисток.
Ранее сообщалось, что конкурс запланирован на осень 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране в этом году финал смотра переносили дважды.
"Непростой 2020 внес коррективы в проведение и международных конкурсов красоты: дирекция "Мисс Мира" сообщила, что раньше осени следующего года финала можно не ожидать, а финал "Мисс Вселенная" был запланирован на декабрь, но из-за второй волны коронавируса и введения жёстких ограничений по всему миру конкурс также был перенесен на 2021 год. Мы планируем проведение следующего финала конкурса "Мисс Россия" на весну 2021 года, таким образом нам удастся вернуться к привычному графику ежегодной работы конкурса, а наша новая победительница сможет поучаствовать в международных конкурсах красоты", - рассказала она.
Собеседница агентства отметила, что современные условия диктуют новые правила и для конкурсов красоты, в сложившейся ситуации нет гарантий, что в следующем году появится возможность увидеть смотр офлайн.
"Но что можем сказать точно, – финал конкурса состоится, и в онлайне вы однозначно сможете увидеть новых финалисток и стать свидетелями выбора победительницы "Мисс Россия 2021". Все секреты пока не будем раскрывать, но мы впервые за всю историю конкурса постараемся максимально откровенно показать подготовку участниц и, конечно, всем будет доступна трансляция финала", - добавила Беляк.
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По ее словам, карантин не помешал проведению кастинга, количество заявок не было снижено, наоборот, интерес девушек к мероприятию в этом году был увеличен.
"Во второй половине 2020 года мы перевели все кастинги в онлайн-формат и рассматриваем заявки, которые нам присылают на почту, а также продолжаем поиск девушек в социальных сетях. В нынешний век высоких технологий нет никаких сложностей в том, чтобы запросить на девушку свежие фото- и видеоматериалы. Правда, эти же высокие технологии частенько вводят нас в заблуждение: в Instagram девушка выглядит готовой супермоделью, но иногда после просмотра ее фото без косметики, которые она присылает по нашему запросу, приходит ощущение гордости за разработчиков фильтров для социальных сетей и разочарование от того, как нещадно можно себя замаскировать", - сообщила генеральный директор конкурса.
В некоторых городах России, где была благополучная эпидемиологическая ситуация, местным конкурсам красоты даже удалось провести свои финалы и определить победительниц. Они также будут рассмотрены для участия в финале "Мисс Россия 2021". После введения новых ограничений в Москве с 13 ноября организаторы проводят кастинги в столице только дистанционно.
"На данный момент мы активно занимаемся подготовкой финала "Мисс Россия 2021", общаемся с партнерами, продумываем все нюансы подготовки финала в условиях ограничений, когда безопасность финалисток и команды конкурса для нас превыше всего. Перед нами стоит непростая задача – организовать работу таким путем, чтобы максимально обезопасить всех участников процесса от возможности заражения вирусом, но при этом реализовать наш масштабный проект и все креативные идеи, над которыми мы так долго трудились. Уверены, что у нас все получится!" - заключила Беляк.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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