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https://ria.ru/20201229/kitay-1591459325.html
Названы 10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года
Названы 10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года
На днях Медиакорпорация КНР опубликовала тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:14
2020-12-29T19:14
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях Медиакорпорация КНР опубликовала тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года. Тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая 2020 года1. 31 июля в Китае было объявлено об официальном завершении формирования и окончательном введении в эксплуатацию национальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу-3".2. 23 июля Китай отправил свою первую миссию на Марс, запустив зонд для исследования "красной планеты" – "Тяньвэнь-1", название которого переводится как "Небесный запрос-1".3. Китайские палеонтологии с пользованием технологии ДНК добились значимых результатов в изучении динамики миграции древних людей в доисторические времена и их этнического происхождения.4. 17 декабря китайский лунный зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта5. 10 ноября китайский пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ" ("Борец") совершил погружение на глубину10909 метров.6. 4 декабря китайские ученые разработали самый мощный квантовый компьютер в мире и назвали его "Цзючжан" (Jiuzhang). Новый квантовый компьютер может реализовывать масштабные ГБС (GBS) в 100 триллионов раз быстрее, чем самый быстрый в мире суперкомпьютер.7. Китайские ученые обнаружили причину формирования гигантских стай саранчи8. 27 ноября реактор энергоблока номер 5 на Фуцинской АЭС в провинции Фуцзянь на востоке Китая, который был создан на основе технологии реактора третьего поколения отечественной разработки "Хуалун-1", был успешно подключен к сети.9. 13 августа в Китае была запущена национальная операционная система Kylin V10, которая считается поэтапным и представительным достижением для самостоятельной инновации ОС в Поднебесной за последние 40 лет.10. 18 декабря китайские ученые назвали точную высоту Эвереста (Джомолунгмы). "Рост" высочайшего пика на земле составляет 8848 метров 86 сантиметров.Тор-10 важнейших научно-технических достижений мира 2020 года1. Научно-исследовательские группы во многих странах и регионах мира приступили к разработке вакцины против COVID-19.2. Впервые китайские и зарубежные исследовательские группы подтвердили, что пульсары являются одной из причин быстрых радиовсплесков.3. Впервые учёные США реализовывали сверхпроводимость в условиях комнатной температуры.4. Возвращаемый модуль китайского зонда "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта.5. В 2020 году Всемирная программа исследований климата учредит чувствительную к климату зону между 2,6 и 3,9 градусами по Цельсию и прогнозирует, что данный порог будет достигнут в 2060 году. Это в очередной раз указало на проблемы, связанные с глобальным потеплением.6. Были успешно запущены китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", зонд по исследованию Марса ОАЭ "Аль-Амаль" (Надежда) и зонд по исследованию Марса США Perseverance (Настойчивость).7. Компания US Space Exploration Technologies успешно совершила первый коммерческий пилотируемый космический полет.8. Китайская группа исследователей впервые излечила наследственное заболевание крови с помощью технологии редактирования генома.9. Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на поверхность астероида Рюгу и произвёл отбор проб, а затем успешно вернулся на Землю.10. В Китае был создан первый в мире атлас клеток человеческого организма.
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китай

Названы 10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года

19:14 29.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях Медиакорпорация КНР опубликовала тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года.

Тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая 2020 года

1. 31 июля в Китае было объявлено об официальном завершении формирования и окончательном введении в эксплуатацию национальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу-3".
2. 23 июля Китай отправил свою первую миссию на Марс, запустив зонд для исследования "красной планеты" – "Тяньвэнь-1", название которого переводится как "Небесный запрос-1".
3. Китайские палеонтологии с пользованием технологии ДНК добились значимых результатов в изучении динамики миграции древних людей в доисторические времена и их этнического происхождения.
4. 17 декабря китайский лунный зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта
Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны Чанъэ-5 с образцами лунного грунта после приземления - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 11:30Наука
Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым
5. 10 ноября китайский пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ" ("Борец") совершил погружение на глубину10909 метров.
6. 4 декабря китайские ученые разработали самый мощный квантовый компьютер в мире и назвали его "Цзючжан" (Jiuzhang). Новый квантовый компьютер может реализовывать масштабные ГБС (GBS) в 100 триллионов раз быстрее, чем самый быстрый в мире суперкомпьютер.
7. Китайские ученые обнаружили причину формирования гигантских стай саранчи
8. 27 ноября реактор энергоблока номер 5 на Фуцинской АЭС в провинции Фуцзянь на востоке Китая, который был создан на основе технологии реактора третьего поколения отечественной разработки "Хуалун-1", был успешно подключен к сети.
Встреча гендиректора Росатома Сергея Кириенко и главы CNNC Цянь Чжиминя - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 11:33Россия-Китай: Главное
В Китае запустили атомный реактор на основе технологии "Хуалун-1"
9. 13 августа в Китае была запущена национальная операционная система Kylin V10, которая считается поэтапным и представительным достижением для самостоятельной инновации ОС в Поднебесной за последние 40 лет.
10. 18 декабря китайские ученые назвали точную высоту Эвереста (Джомолунгмы). "Рост" высочайшего пика на земле составляет 8848 метров 86 сантиметров.

Тор-10 важнейших научно-технических достижений мира 2020 года

1. Научно-исследовательские группы во многих странах и регионах мира приступили к разработке вакцины против COVID-19.
2. Впервые китайские и зарубежные исследовательские группы подтвердили, что пульсары являются одной из причин быстрых радиовсплесков.
Крупнейший в мире радиотелескоп FAST в Китае - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января, 10:51Россия-Китай: Главное
Китай сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп
3. Впервые учёные США реализовывали сверхпроводимость в условиях комнатной температуры.
4. Возвращаемый модуль китайского зонда "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта.
5. В 2020 году Всемирная программа исследований климата учредит чувствительную к климату зону между 2,6 и 3,9 градусами по Цельсию и прогнозирует, что данный порог будет достигнут в 2060 году. Это в очередной раз указало на проблемы, связанные с глобальным потеплением.
6. Были успешно запущены китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", зонд по исследованию Марса ОАЭ "Аль-Амаль" (Надежда) и зонд по исследованию Марса США Perseverance (Настойчивость).
Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны Чанъэ-5 с образцами лунного грунта после приземления - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 08:00
Гонки в космосе — победа на Земле. Зачем китайцам Луна и Марс
7. Компания US Space Exploration Technologies успешно совершила первый коммерческий пилотируемый космический полет.
8. Китайская группа исследователей впервые излечила наследственное заболевание крови с помощью технологии редактирования генома.
9. Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на поверхность астероида Рюгу и произвёл отбор проб, а затем успешно вернулся на Землю.
10. В Китае был создан первый в мире атлас клеток человеческого организма.
 
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