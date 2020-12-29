https://ria.ru/20201229/kitay-1591459325.html

Названы 10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года

Названы 10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года

На днях Медиакорпорация КНР опубликовала тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:14

2020-12-29T19:14

2020-12-29T19:14

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китай

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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях Медиакорпорация КНР опубликовала тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая и мира 2020 года. Тор-10 важнейших научно-технических достижений Китая 2020 года1. 31 июля в Китае было объявлено об официальном завершении формирования и окончательном введении в эксплуатацию национальной спутниковой навигационной системы "Бэйдоу-3".2. 23 июля Китай отправил свою первую миссию на Марс, запустив зонд для исследования "красной планеты" – "Тяньвэнь-1", название которого переводится как "Небесный запрос-1".3. Китайские палеонтологии с пользованием технологии ДНК добились значимых результатов в изучении динамики миграции древних людей в доисторические времена и их этнического происхождения.4. 17 декабря китайский лунный зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта5. 10 ноября китайский пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ" ("Борец") совершил погружение на глубину10909 метров.6. 4 декабря китайские ученые разработали самый мощный квантовый компьютер в мире и назвали его "Цзючжан" (Jiuzhang). Новый квантовый компьютер может реализовывать масштабные ГБС (GBS) в 100 триллионов раз быстрее, чем самый быстрый в мире суперкомпьютер.7. Китайские ученые обнаружили причину формирования гигантских стай саранчи8. 27 ноября реактор энергоблока номер 5 на Фуцинской АЭС в провинции Фуцзянь на востоке Китая, который был создан на основе технологии реактора третьего поколения отечественной разработки "Хуалун-1", был успешно подключен к сети.9. 13 августа в Китае была запущена национальная операционная система Kylin V10, которая считается поэтапным и представительным достижением для самостоятельной инновации ОС в Поднебесной за последние 40 лет.10. 18 декабря китайские ученые назвали точную высоту Эвереста (Джомолунгмы). "Рост" высочайшего пика на земле составляет 8848 метров 86 сантиметров.Тор-10 важнейших научно-технических достижений мира 2020 года1. Научно-исследовательские группы во многих странах и регионах мира приступили к разработке вакцины против COVID-19.2. Впервые китайские и зарубежные исследовательские группы подтвердили, что пульсары являются одной из причин быстрых радиовсплесков.3. Впервые учёные США реализовывали сверхпроводимость в условиях комнатной температуры.4. Возвращаемый модуль китайского зонда "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта.5. В 2020 году Всемирная программа исследований климата учредит чувствительную к климату зону между 2,6 и 3,9 градусами по Цельсию и прогнозирует, что данный порог будет достигнут в 2060 году. Это в очередной раз указало на проблемы, связанные с глобальным потеплением.6. Были успешно запущены китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", зонд по исследованию Марса ОАЭ "Аль-Амаль" (Надежда) и зонд по исследованию Марса США Perseverance (Настойчивость).7. Компания US Space Exploration Technologies успешно совершила первый коммерческий пилотируемый космический полет.8. Китайская группа исследователей впервые излечила наследственное заболевание крови с помощью технологии редактирования генома.9. Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на поверхность астероида Рюгу и произвёл отбор проб, а затем успешно вернулся на Землю.10. В Китае был создан первый в мире атлас клеток человеческого организма.

https://ria.ru/20201219/luna-1590018089.html

https://ria.ru/20201128/knr-1586732552.html

https://ria.ru/20200113/1563354539.html

https://ria.ru/20201219/kosmos-1589920507.html

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