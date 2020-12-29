https://ria.ru/20201229/kitay-1591457736.html

В Китае названы 10 крупнейших событий страны 2020 года

В Китае названы 10 крупнейших событий страны 2020 года

Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) представила список топ-10 крупнейших событий Китая 2020 года. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:05

2020-12-29T19:05

2020-12-29T19:05

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) представила список топ-10 крупнейших событий Китая 2020 года. Китай добился значимых стратегических результатов в борьбе с короновирусной инфекциейЭпидемия COVID-19 – самая серьёзная пандемия инфекционных заболеваний в мире за последнее столетие. Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина люди всех национальностей страны развернули напряжённую битву по борьбе с эпидемией, приложив огромные усилия в этом вопросе, благодаря общим усилиям Китай добился значимых стратегических результатов в противоэпидемической работе.На 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва были обозначены планы на "14-ую пятилетку" (2021-2025 гг.) и перспективные цели на 2035 год29 октября на 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва были приняты "Рекомендации ЦК КПК относительно 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021 - 2025 гг.) и перспективных целей на 2035 год".В срок выполнена задача преодоления бедности в новую эпоху23 ноября провинция Гуйчжоу объявила об освобождении от нищеты последних 66 беднейших уездов данной провинции. Таким образом, из-за черты бедности были выведены все 832 наиболее бедных уезда Китая.Китай стал единственной в мире крупной экономикой, добившейся восстановления и положительной динамики ростаНовая архитектоника развития, в которой приоритет отдаётся внутреннему рынку, при этом внутренний и внешний рынки способствуют взаимному росту, является стратегическим выбором для перехода китайской экономики на новый более высокий уровень развития и стимулом к достижению её высококачественного роста. Совокупный объём экономики Китая в этом году превысил 100 трлн. юаней (около 14,9 триллиона долларов).В Китае прошли торжественные мероприятия, посвящённые 40-летию создания "Специальной экономической зоны в Шэньчжэне" и 30-летию развития района Пудун в ШанхаеЗа 40 лет с момента создания особой экономической зоны, Шэньчжэнь превратился из отсталого пограничного рыбацкого посёлка в мегаполис мирового уровня, занимая пятое место в Азии по совокупному экономическому объёму. За 30 лет с момента своего развития и открытия новый район Пудун стал одним из самых перспективных районов мира, где сосредоточены ключевые мировые финансовые ресурсы, и действует наибольшее количество международных финансовых структур, а также активно реализуются международные финансово-инвестиционные операции.Опубликован первый гражданский кодекс КНР после образования нового Китая28 мая на третьей сессии ВСНП 13-го созыва был одобрен Гражданский кодекс КНР, который вступит в силу 1 января 2021 года. Новый кодекс состоит из 7 разделов, содержащих 1260 статей.От удара водной стихии пострадали более 70 млн. человек в 28 районах провинциального уровня КНРВ сезон наводнений текущего года в Китае произошло масштабное наводнение, в результате чего пострадали 74 миллиона 239 тысяч человек в 28 административных единицах страны. Это самое сильное наводнение, произошедшее в Китае с 1998 года.В Китае прошло торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию направления отрядов китайских народных добровольцев для участия в войне сопротивления американской агрессии и помощи Корее23 октября в Доме народных собраний в Пекине прошло собрание, посвящённое 70-летию направления отрядов китайских народных добровольцев в КНДР для участия в войне сопротивления американской агрессии и помощи Корее (1950-1953 гг.).Китай поразил мир своими передовыми научно-техническими достижениямиВ этом году Китай добился плодотворных результатов в различных областях науки и техники, таких как пилотируемая космонавтика, программа по исследованию Луны, суперкомпьютеры, квантовая связь и вычисления, пилотируемые глубокие подводные погружения и др. Невероятные прорывы КНР в новейших научных открытиях не только вдохновили народ страны, но и поразили весь мир.ПК ВСНП принял Закон КНР о защите национальной безопасности в САР Сянган (Гонконг)Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 30 июня путём голосования принял Закон КНР о защите национальной безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), который был официально опубликован в Сянгане и вступил в силу 30 июня в 23:00 по местному времени. Новый закон направлен на обеспечение верховенства закона, борьбу с преступлениями и противостояние вмешательству внешних сил. Закон не предназначен для ограничения свободы сянганцев, а служит основой для процветания населения и стабилизации Сянгана.

https://ria.ru/20201224/kitay-1590792444.html

https://ria.ru/20201116/pudun-1584814986.html

https://ria.ru/20201228/zvezdy-1591284745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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