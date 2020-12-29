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В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19
В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19
Врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден заявила, что в больницах для лечения... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:42
2020-12-29T17:42
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден заявила, что в больницах для лечения зараженных коронавирусом сложилась критическая ситуация. Врач также добавила, что из-за сложившейся ситуации необходимо перевезти пациентов на более чем 65 миль в ближайшую клинику с отделением интенсивной терапии.Она попросила распространить это сообщение, чтобы о ситуации в здравоохранении узнали как можно больше людей.В декабре появилась информация о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Ее обнаружили в Великобритании. По данным специалистов, новый вариант вируса на 70% заразнее обычного, однако нет веских доказательств того, что он опаснее с точки зрения смертности. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что из-за новой мутации возбудителя COVID-19 эпидемиологическая ситуация в стране "вышла из-под контроля".С начала пандемии, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зафиксировали более 81 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек скончались.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19

17:42 29.12.2020
 
© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Depositphotos / samot
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден заявила, что в больницах для лечения зараженных коронавирусом сложилась критическая ситуация.
"В больницах заканчивается кислород. В одном из фондов не осталось неинвазивных аппаратов", — написала она в твиттере.
Врач также добавила, что из-за сложившейся ситуации необходимо перевезти пациентов на более чем 65 миль в ближайшую клинику с отделением интенсивной терапии.
Она попросила распространить это сообщение, чтобы о ситуации в здравоохранении узнали как можно больше людей.
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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В декабре появилась информация о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Ее обнаружили в Великобритании. По данным специалистов, новый вариант вируса на 70% заразнее обычного, однако нет веских доказательств того, что он опаснее с точки зрения смертности. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что из-за новой мутации возбудителя COVID-19 эпидемиологическая ситуация в стране "вышла из-под контроля".
С начала пандемии, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зафиксировали более 81 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек скончались.
 
Коронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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