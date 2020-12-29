https://ria.ru/20201229/kislorod-1591435546.html

В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19

В Великобритании заявили о нехватке кислорода для больных COVID-19

Врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден заявила, что в больницах для лечения... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:42

2020-12-29T17:42

2020-12-29T17:42

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения Великобритании, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден заявила, что в больницах для лечения зараженных коронавирусом сложилась критическая ситуация. Врач также добавила, что из-за сложившейся ситуации необходимо перевезти пациентов на более чем 65 миль в ближайшую клинику с отделением интенсивной терапии.Она попросила распространить это сообщение, чтобы о ситуации в здравоохранении узнали как можно больше людей.В декабре появилась информация о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Ее обнаружили в Великобритании. По данным специалистов, новый вариант вируса на 70% заразнее обычного, однако нет веских доказательств того, что он опаснее с точки зрения смертности. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что из-за новой мутации возбудителя COVID-19 эпидемиологическая ситуация в стране "вышла из-под контроля".С начала пандемии, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зафиксировали более 81 миллиона заражений COVID-19. Свыше 1,7 миллиона человек скончались.

https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире