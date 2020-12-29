https://ria.ru/20201229/kapremot-1591372788.html

В Москве завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста

В Москве завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:22

2020-12-29T13:22

2020-12-29T13:22

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в ходе работ на сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.Бирюков подчеркнул, что работы на Электрозаводском мосту проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.

https://ria.ru/20201013/kapremont-1579531638.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва