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В Москве завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста
В Москве завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:22
2020-12-29T13:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в ходе работ на сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.Бирюков подчеркнул, что работы на Электрозаводском мосту проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

В Москве завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста

13:22 29.12.2020
 
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыСварочные работы
Сварочные работы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Электрозаводского моста на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках ремонта был выполнен достаточно большой объем работ, в том числе восстановлены все несущие конструкции моста, проведена замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, сделана гидроизоляция проезжей части и тротуаров", - рассказал Бирюков.
По его словам, в ходе работ на сооружении обновили системы водоотведения, деформационные швы, лестничные сходы, чугунные ограждения и все опоры освещения. На заключительном этапе на проезжей части было уложено прочное асфальтобетонное покрытие.
Бирюков подчеркнул, что работы на Электрозаводском мосту проводились с частичным ограничением движения автотранспорта, полностью объект не закрывался.
Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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