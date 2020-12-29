https://ria.ru/20201229/itogi-1591340127.html

МИД назвал основные внешнеполитические итоги года

МИД назвал основные внешнеполитические итоги года

Российский МИД назвал среди основных внешнеполитических итогов 2020 года кампанию по возвращению россиян из-за рубежа в условиях распространения коронавируса и... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:36

2020-12-29T10:36

2020-12-29T10:36

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский МИД назвал среди основных внешнеполитических итогов 2020 года кампанию по возвращению россиян из-за рубежа в условиях распространения коронавируса и 75-летие Победы."Важнейшим направлением работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стала организация возвращения на Родину свыше 300 тысяч российских граждан и предоставление экстренной помощи тем из них, кто, находясь за границей, попал в сложную жизненную ситуацию", - говорится в размещённом на сайте МИД РФ традиционном материале по итогам уходящего года.В ведомстве отметили, что Россия одной из первых стала активно содействовать иностранным государствам в борьбе с COVID-19 и преодолении социально-экономических последствий кризиса, "наладила широкую кооперацию в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин"."Продвижению многостороннего сотрудничества в области общественного здравоохранения способствовали российские усилия по линии ООН и её специализированных учреждений, прежде всего ВОЗ, а также ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати", других объединений", - говорится в материале.Еще одним важнейшим международным юбилейным событием года названо празднование 75-летия окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединённых Наций."Россией вместе с группой соавторов из 43 государств была подготовлена соответствующая резолюция Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, в рамках реализации которой 1 декабря состоялось торжественное заседание в память о жертвах войны",- отметили в МИД.Там также напомнили, что 24 июня в Москве при участии зарубежных лидеров и гостей состоялись торжественные мероприятия и Парад Победы с многочисленными расчётами армий иностранных государств.

https://ria.ru/20200412/1569937887.html

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брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), воз, одкб, москва, в мире