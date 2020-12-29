https://ria.ru/20201229/internet-1591444803.html

Песков рассказал, как Путин пользуется интернетом

Песков рассказал, как Путин пользуется интернетом

Президент России Владимир Путин смотрит в интернете всё, что ему нужно, хотя назвать его продвинутым пользователем нельзя, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:16

2020-12-29T18:16

2020-12-29T18:16

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин смотрит в интернете всё, что ему нужно, хотя назвать его продвинутым пользователем нельзя, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Я бы не сказал, скажем, такой, знаете, пользователь продвинутого уровня - нет, я не думаю. Но, тем не менее, всё, что ему нужно, он в интернете смотрит", - сказал Песков в эфире RTVI.

https://ria.ru/20201229/bunker-1591443624.html

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дмитрий песков, владимир путин, общество