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Песков рассказал, как Путин пользуется интернетом
Песков рассказал, как Путин пользуется интернетом
Президент России Владимир Путин смотрит в интернете всё, что ему нужно, хотя назвать его продвинутым пользователем нельзя, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:16
2020-12-29T18:16
2020-12-29T18:16
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин смотрит в интернете всё, что ему нужно, хотя назвать его продвинутым пользователем нельзя, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Я бы не сказал, скажем, такой, знаете, пользователь продвинутого уровня - нет, я не думаю. Но, тем не менее, всё, что ему нужно, он в интернете смотрит", - сказал Песков в эфире RTVI.
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дмитрий песков, владимир путин, общество