https://ria.ru/20201229/inoagenty-1591362756.html

В Кремле считают выводы о законе об иноагентах преждевременными

В Кремле считают выводы о законе об иноагентах преждевременными

Выводы о каких-то рисках и негативных проявлениях принятия закона об иноагентах в части физических лиц делать преждевременно, считает пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:24

2020-12-29T12:24

2020-12-29T12:24

министерство юстиции рф (минюст россии)

лев пономарев

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Выводы о каких-то рисках и негативных проявлениях принятия закона об иноагентах в части физических лиц делать преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов: в него вошел, в числе прочих, правозащитник Лев Пономарев."Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения. Поэтому пока говорить о каких-то рисках и о каких-то негативных проявлениях, наверное, преждевременно", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможных рисках для граждан в связи с этим законом.По его словам, практика правоприменения "будет анализироваться"."Весьма часто бывают ситуации, когда и представителями СМИ, и представителями общественности высказываются опасения в связи с правоприменением различных законов, а потом впоследствии выясняется, что эти опасения оказываются беспочвенными. Поэтому давайте подождем, накопим опыт и потом уже будем пытаться как -то анализировать", - добавил Песков.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре.Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20201224/inoagenty-1590786010.html

https://ria.ru/20201225/fbk-1590985640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , дмитрий песков, общество