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В Кремле считают выводы о законе об иноагентах преждевременными
В Кремле считают выводы о законе об иноагентах преждевременными
Выводы о каких-то рисках и негативных проявлениях принятия закона об иноагентах в части физических лиц делать преждевременно, считает пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:24
2020-12-29T12:24
министерство юстиции рф (минюст россии)
лев пономарев
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Выводы о каких-то рисках и негативных проявлениях принятия закона об иноагентах в части физических лиц делать преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов: в него вошел, в числе прочих, правозащитник Лев Пономарев."Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения. Поэтому пока говорить о каких-то рисках и о каких-то негативных проявлениях, наверное, преждевременно", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможных рисках для граждан в связи с этим законом.По его словам, практика правоприменения "будет анализироваться"."Весьма часто бывают ситуации, когда и представителями СМИ, и представителями общественности высказываются опасения в связи с правоприменением различных законов, а потом впоследствии выясняется, что эти опасения оказываются беспочвенными. Поэтому давайте подождем, накопим опыт и потом уже будем пытаться как -то анализировать", - добавил Песков.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре.Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20201224/inoagenty-1590786010.html
https://ria.ru/20201225/fbk-1590985640.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , дмитрий песков, общество

В Кремле считают выводы о законе об иноагентах преждевременными

12:24 29.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Выводы о каких-то рисках и негативных проявлениях принятия закона об иноагентах в части физических лиц делать преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов: в него вошел, в числе прочих, правозащитник Лев Пономарев.
"Сейчас пока рано делать выводы о каких-то рисках, пока идет накопление практики правоприменения. Поэтому пока говорить о каких-то рисках и о каких-то негативных проявлениях, наверное, преждевременно", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможных рисках для граждан в связи с этим законом.
По его словам, практика правоприменения "будет анализироваться".
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 16:51
В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона
"Весьма часто бывают ситуации, когда и представителями СМИ, и представителями общественности высказываются опасения в связи с правоприменением различных законов, а потом впоследствии выясняется, что эти опасения оказываются беспочвенными. Поэтому давайте подождем, накопим опыт и потом уже будем пытаться как -то анализировать", - добавил Песков.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре.
Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 18:57
ФБК отказали в исключении из реестра иноагентов
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.
Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
 
Министерство юстиции РФ (Минюст России)Лев ПономаревДмитрий ПесковОбщество
 
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