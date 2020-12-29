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Минюст включил центр "Насилию.нет" в список иноагентов
Минюст включил центр "Насилию.нет" в список иноагентов
Минюст РФ включил "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-29T17:12
2020-12-30T02:18
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минюст РФ включил "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.Решение, как отмечается, принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".НКО получила свидетельство Минюста РФ и статус автономной некоммерческой организации под названием "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в апреле 2018 года.Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила в своем Telegram-канале, что берет на личный контроль ситуацию с включением центра "Насилию.нет" в реестр иноагентов, отметив, что эта организация не занимается политической детальностью, а заподозрить в работе на иностранные государства тех общественников, которые спасают жертв насилия, можно только игнорируя реальную ситуацию в этой сфере.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст включил центр "Насилию.нет" в список иноагентов

17:12 29.12.2020 (обновлено: 02:18 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минюст РФ включил "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.
Решение, как отмечается, принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".
НКО получила свидетельство Минюста РФ и статус автономной некоммерческой организации под названием "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в апреле 2018 года.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила в своем Telegram-канале, что берет на личный контроль ситуацию с включением центра "Насилию.нет" в реестр иноагентов, отметив, что эта организация не занимается политической детальностью, а заподозрить в работе на иностранные государства тех общественников, которые спасают жертв насилия, можно только игнорируя реальную ситуацию в этой сфере.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
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