https://ria.ru/20201229/inoagent-1591426662.html

Минюст включил центр "Насилию.нет" в список иноагентов

Минюст включил центр "Насилию.нет" в список иноагентов

Минюст РФ включил "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-29T17:12

2020-12-29T17:12

2020-12-30T02:18

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минюст РФ включил "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.Решение, как отмечается, принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации".НКО получила свидетельство Минюста РФ и статус автономной некоммерческой организации под названием "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в апреле 2018 года.Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила в своем Telegram-канале, что берет на личный контроль ситуацию с включением центра "Насилию.нет" в реестр иноагентов, отметив, что эта организация не занимается политической детальностью, а заподозрить в работе на иностранные государства тех общественников, которые спасают жертв насилия, можно только игнорируя реальную ситуацию в этой сфере.

https://ria.ru/20201228/inoagenty-1591259151.html

россия

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2020

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество