https://ria.ru/20201229/immunitet-1591335681.html

Попова рассказала, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Попова рассказала, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:04

2020-12-29T10:04

2020-12-29T10:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту не на меньший период."Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", - заявила она в эфире радиостанции "Вести ФМ".Попова также отметила, что чтобы прервать эпидпроцесс, нужно привить около 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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