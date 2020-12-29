https://ria.ru/20201229/immunitet-1591335681.html
Попова рассказала, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Попова рассказала, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:04
2020-12-29T10:04
2020-12-29T10:04
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коронавирус в россии
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коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту не на меньший период."Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", - заявила она в эфире радиостанции "Вести ФМ".Попова также отметила, что чтобы прервать эпидпроцесс, нужно привить около 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество