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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/immunitet-1591335681.html
Попова рассказала, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Попова рассказала, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:04
2020-12-29T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту не на меньший период."Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", - заявила она в эфире радиостанции "Вести ФМ".Попова также отметила, что чтобы прервать эпидпроцесс, нужно привить около 60% населения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

10:04 29.12.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту не на меньший период.
"Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", - заявила она в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Попова также отметила, что чтобы прервать эпидпроцесс, нужно привить около 60% населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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