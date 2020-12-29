https://ria.ru/20201229/gripp-1591335154.html

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

Случаи гриппа в России единичны, такой статистики не наблюдалось в стране последние 20 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:00

2020-12-29T10:00

2020-12-29T10:00

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Случаи гриппа в России единичны, такой статистики не наблюдалось в стране последние 20 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На примере гриппа: мы привили уже практически 60% совокупного населения РФ, и учитывая высокую иммунизацию, все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа просто единичны. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591276134.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество