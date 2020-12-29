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Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Случаи гриппа в России единичны, такой статистики не наблюдалось в стране последние 20 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:00
2020-12-29T10:00
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Случаи гриппа в России единичны, такой статистики не наблюдалось в стране последние 20 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На примере гриппа: мы привили уже практически 60% совокупного населения РФ, и учитывая высокую иммунизацию, все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа просто единичны. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России

10:00 29.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Случаи гриппа в России единичны, такой статистики не наблюдалось в стране последние 20 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На примере гриппа: мы привили уже практически 60% совокупного населения РФ, и учитывая высокую иммунизацию, все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа просто единичны. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".
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