https://ria.ru/20201229/gripp-1591335154.html
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Попова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Случаи гриппа в России единичны, такой статистики не наблюдалось в стране последние 20 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:00
2020-12-29T10:00
2020-12-29T10:00
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Случаи гриппа в России единичны, такой статистики не наблюдалось в стране последние 20 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На примере гриппа: мы привили уже практически 60% совокупного населения РФ, и учитывая высокую иммунизацию, все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа просто единичны. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591276134.html
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество