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ВМФ получил головной корвет "Гремящий"
ВМФ получил головной корвет "Гремящий"
Андреевский флаг подняли на головном корвете проекта 20385 "Гремящий", построенном на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:59
2020-12-29T13:29
циркон
николай евменов
гремящий (корвет)
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Андреевский флаг подняли на головном корвете проекта 20385 "Гремящий", построенном на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Таким образом, отныне корабль принят в состав Военно-морского флота России. В будущем корветы этого класса планируется вооружать новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон"."Сегодня для ВМФ знаменательное событие. В преддверии Нового года новый, совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль... Корвет, разработанный ЦКБ "Алмаз", является дальнейшим развитием проекта 20380", - сообщил на церемонии передачи флага главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.В ближайшее время корвет передислоцируют на место постоянной службы - Тихоокеанский флот (ТОФ).По словам адмирала, в перспективе ТОФ получит еще шесть таких корветов.Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближней морской зоне, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.На кораблях размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
https://ria.ru/20201229/arktika-1591284866.html
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циркон, николай евменов, гремящий (корвет), тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, безопасность

ВМФ получил головной корвет "Гремящий"

12:59 29.12.2020 (обновлено: 13:29 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время церемонии поднятия Военно-морского флага на корвете "Гремящий" в Санкт-Петербурге
Военнослужащие во время церемонии поднятия Военно-морского флага на корвете Гремящий в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время церемонии поднятия Военно-морского флага на корвете "Гремящий" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Андреевский флаг подняли на головном корвете проекта 20385 "Гремящий", построенном на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, отныне корабль принят в состав Военно-морского флота России. В будущем корветы этого класса планируется вооружать новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
"Сегодня для ВМФ знаменательное событие. В преддверии Нового года новый, совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль... Корвет, разработанный ЦКБ "Алмаз", является дальнейшим развитием проекта 20380", - сообщил на церемонии передачи флага главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
В ближайшее время корвет передислоцируют на место постоянной службы - Тихоокеанский флот (ТОФ).
По словам адмирала, в перспективе ТОФ получит еще шесть таких корветов.
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Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближней морской зоне, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.
На кораблях размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
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ЦирконНиколай ЕвменовГремящий (корвет)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФБезопасность
 
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