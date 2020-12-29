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В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих
Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается тяжелым, но стабильным, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:55
2020-12-29T16:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается тяжелым, но стабильным, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.Как сообщали в понедельник в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Ранее ее состояние было тяжелым, но стабильным, и пока ситуация не изменилась."Состояние (Фрейндлих) стабильно тяжелое, без динамики", - сказала собеседница агентства.Ранее представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована "скорой".Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года - одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алиса фрейндлих, общество

В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

15:55 29.12.2020 (обновлено: 16:02 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктриса Алиса Фрейндлих. Архив
Актриса Алиса Фрейндлих. Архив - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусом, остается тяжелым, но стабильным, сообщила РИА Новости представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
Как сообщали в понедельник в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Ранее ее состояние было тяжелым, но стабильным, и пока ситуация не изменилась.
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 15:35Распространение нового коронавируса
Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
"Состояние (Фрейндлих) стабильно тяжелое, без динамики", - сказала собеседница агентства.
Ранее представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова рассказывала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована "скорой".
Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года - одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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