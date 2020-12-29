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ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor
ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor
Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:33
2020-12-29T17:52
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей командой руководителей в химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает пресс-служба ФосАгро.ФосАгро заняла первые места сразу в шести номинациях среди компаний химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. В том числе в номинации "Генеральный директор" победил руководитель компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. "Столь высокое признание результатов как компании в целом, так и отдельных членов команды со стороны одного из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире, является лучшей обратной связью инвестиционного сообщества и свидетельством правильности выбранного ФосАгро пути развития", - сказал председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле. Он напомнил, что в августе этого года авторитетное агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро до BBB, а в ноябре компания значительно улучшила свои позиции в ESG риск-рейтинге от Sustainalytics. "Уверен, что компания продолжит последовательное развитие по всем направлениям", - отметил Роле.
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фосагро, новости компаний - экономика

ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor

14:33 29.12.2020 (обновлено: 17:52 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей командой руководителей в химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает пресс-служба ФосАгро.
ФосАгро заняла первые места сразу в шести номинациях среди компаний химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. В том числе в номинации "Генеральный директор" победил руководитель компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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"Столь высокое признание результатов как компании в целом, так и отдельных членов команды со стороны одного из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире, является лучшей обратной связью инвестиционного сообщества и свидетельством правильности выбранного ФосАгро пути развития", - сказал председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле.
Он напомнил, что в августе этого года авторитетное агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро до BBB, а в ноябре компания значительно улучшила свои позиции в ESG риск-рейтинге от Sustainalytics.
"Уверен, что компания продолжит последовательное развитие по всем направлениям", - отметил Роле.
 
ФосАгроНовости компаний - Экономика
 
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