https://ria.ru/20201229/fosagro-1591393190.html

ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor

ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor

Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:33

2020-12-29T14:33

2020-12-29T17:52

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей командой руководителей в химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает пресс-служба ФосАгро.ФосАгро заняла первые места сразу в шести номинациях среди компаний химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. В том числе в номинации "Генеральный директор" победил руководитель компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. "Столь высокое признание результатов как компании в целом, так и отдельных членов команды со стороны одного из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире, является лучшей обратной связью инвестиционного сообщества и свидетельством правильности выбранного ФосАгро пути развития", - сказал председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле. Он напомнил, что в августе этого года авторитетное агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро до BBB, а в ноябре компания значительно улучшила свои позиции в ESG риск-рейтинге от Sustainalytics. "Уверен, что компания продолжит последовательное развитие по всем направлениям", - отметил Роле.

https://ria.ru/20201008/fosagro-1578779550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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