https://ria.ru/20201229/fosagro-1591393190.html
ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor
ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor
Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:33
2020-12-29T14:33
2020-12-29T17:52
фосагро
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей командой руководителей в химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает пресс-служба ФосАгро.ФосАгро заняла первые места сразу в шести номинациях среди компаний химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. В том числе в номинации "Генеральный директор" победил руководитель компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. "Столь высокое признание результатов как компании в целом, так и отдельных членов команды со стороны одного из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире, является лучшей обратной связью инвестиционного сообщества и свидетельством правильности выбранного ФосАгро пути развития", - сказал председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле. Он напомнил, что в августе этого года авторитетное агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро до BBB, а в ноябре компания значительно улучшила свои позиции в ESG риск-рейтинге от Sustainalytics. "Уверен, что компания продолжит последовательное развитие по всем направлениям", - отметил Роле.
https://ria.ru/20201008/fosagro-1578779550.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, новости компаний - экономика
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало топ-менеджмент компании лучшей командой руководителей в химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает пресс-служба ФосАгро
.
ФосАгро заняла первые места сразу в шести номинациях среди компаний химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. В том числе в номинации "Генеральный директор" победил руководитель компании "ФосАгро" Андрей Гурьев.
"Столь высокое признание результатов как компании в целом, так и отдельных членов команды со стороны одного из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире, является лучшей обратной связью инвестиционного сообщества и свидетельством правильности выбранного ФосАгро пути развития", - сказал председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле.
Он напомнил, что в августе этого года авторитетное агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро до BBB, а в ноябре компания значительно улучшила свои позиции в ESG риск-рейтинге от Sustainalytics.
"Уверен, что компания продолжит последовательное развитие по всем направлениям", - отметил Роле.