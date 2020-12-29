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Глава Минкульта назвала самые ожидаемые фильмы в новогодние праздники
Глава Минкульта назвала самые ожидаемые фильмы в новогодние праздники
Доля российского кино в прокате в 2020 году составила порядка 50%, одни из самых ожидаемых новогодних релизов — мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки" и фильм... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:19
2020-12-29T08:19
2020-12-29T10:32
новости культуры
новый год—2021
россия
ольга любимова
новый год
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Доля российского кино в прокате в 2020 году составила порядка 50%, одни из самых ожидаемых новогодних релизов — мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки" и фильм "Последний богатырь: Корень зла", рассказала журналистам министр культуры России Ольга Любимова в интервью трем российским информационным агентствам."Доля российского кино в этом году крайне высокая — около 50%, в целом из-за того, что крупные голливудские релизы перенеслись на 2021-2022 годы и не вышли на экраны", — сообщила она.По словам министра, одни из самых ожидаемых релизов — "Конь Юлий и Большие скачки", выходящий на экраны 31 декабря, и вторая часть русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла", премьера которого намечена на 1 января.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/novyy-god-1591106122.html
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новости культуры, россия, ольга любимова, новый год, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)