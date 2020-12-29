https://ria.ru/20201229/filmy-1590561232.html

Что смотреть на каникулах. Десять лучших фильмов 2020 года

Что смотреть на каникулах. Десять лучших фильмов 2020 года

Уходящий год не особо радовал релизами, но были онлайн-премьеры и проекты, вышедшие по плану. Лучшие фильмы 2020-го, которые точно стоит посмотреть, а также... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

2020-12-29T13:58

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Уходящий год не особо радовал релизами, но были онлайн-премьеры и проекты, вышедшие по плану. Лучшие фильмы 2020-го, которые точно стоит посмотреть, а также ближайшие новинки в кинотеатрах — в материале РИА Новости. Самый хитроумный — "Довод"Новый фильм Кристофера Нолана, как это бывает в случае лучших его работ, возмутил всех сложным внутренним устройством. Герои бесконечно инвертируют время то туда, то обратно. И если сперва кажется, что в сюжетной хронологии в целом все понятно, то потом резко наступает момент, когда в голове линии спутываются окончательно. И настает зрительская идиллия: ты полностью отдаешься процессу, спокойно наслаждаешься обратными перемотками и безумными спецэффектами. Например, в фильме взрывают настоящий, не нарисованный пассажирский самолет. Доверьтесь Нолану — его веские доводы могут убедить.Где смотреть: во всех онлайн-кинотеатрах, да и в прокате он еще идет.Самый ритмичный — "Лаверс Рок"Идеальный фильм для вечеринки — просто включаешь, и стены комнаты словно начинают пульсировать. В этой всего лишь часовой ленте действие почти полностью происходит на закрытой дискотеке для любителей "лаверс рока" (так называется жанр регги-музыки). Две подружки, главные героини, успевают прожить целую жизнь. Так точно и увлекательно срежиссировать фильм, где нет почти ничего, кроме танцев, мог только настоящий мастер — Стив МакКуин, лауреат главного "Оскара" за "12 лет рабства". Впрочем, именно "Лаверс Рок" — его однозначно лучшая работа.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD" нужно найти сериал "Голос перемен", "Лаверс Рок" там — вторая серия. Но это на самом деле не сериал, а альманах полнометражных фильмов.Самый романтичный — "Ундина"Классическая любовная история в руках немецкого режиссера Кристиана Петцольда превращается в грустную фэнтези-сказку. Берлинская девушка, работающая экскурсоводом, влюбляется в промышленного водолаза. Оказывается, что она настоящая русалка, которая утаскивает к себе на дно случайно встреченных путников.Наверное, лучшая мелодрама 2020 года с потрясающими актерами, имена которых еще выучит весь мир: Паула Бир и Франц Роговски.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Wink, а также в iTunes и YouTube.Самый короткий — "Человеческий голос"Испанский неоклассик Педро Альмодовар убедительно доказывает: чтобы сделать фильм, от которого не отвлечься, достаточно получаса хронометража и одной великой актрисы. Тильда Суинтон в одиночку посреди стильных декораций душераздирающе расстается по телефону с возлюбленным. Участвуют также мужской костюм, топор и собака. Вообще "Человеческий голос" намекает нам на то, как будет выглядеть кино будущего: явно сократится в размере и сконцентрируется на ярких эмоциях, что не может не радовать.Где смотреть: все еще идет в прокате, поторопитесь. В онлайне будет ориентировочно весной.Самый смешной — "Борат 2"Продолжение одной из самых скандальных комедий нулевых про безумно глупого журналиста с первобытными взглядами на жизнь в США. И получилось оно помощнее оригинала. Теперь чрезвычайно смелый и всегда готовый импровизировать в любой, даже опасной для жизни, ситуации Саша Барон Коэн снова "уделывает" Америку: за десять лет, прошедших с выхода первой части, она не сильно-то изменилась. Там всегда найдется место дураку, или воинствующему коронавирусному скептику, или Трампу, или другим персонажам, над которыми грех не посмеяться — пусть даже совсем по-злому.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.Самый разговорный — "Суд над чикагской семеркой"Классическая судебная драма о важном для движения хиппи историческом эпизоде снята Аароном Соркиным, удивительным сценаристом, который всегда пишет зубодробительно быстрые диалоги. Так и здесь. Потрясающие монологи и обсуждения в зале (где, по идее, должна вершиться справедливость, а на самом деле прошлое борется с будущим) звучат почти как музыка. Особенно примечательна актерская работа того же Саши Барона Коэна в роли подсудимого, но несломленного хиппи. Какой же все-таки разносторонний человек.Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Netflix.Самый актуальный — "Зависнуть в Палм-Спрингс"За сюжетом о жизни внутри временной петли, знакомом нам по "Дню сурка", в этой исключительно душевной комедии скрывается размышление о конфликте отцов и детей. История о трех людях, вынужденных по кругу проживать один и тот же день, на самом деле исследует раскол между поколением, выращенным обществом потребления, и их молодыми последователями, которые хотят жить по-новому. Но если даже не приглядываться пытливо, картина все равно останется прекрасным упражнением в жанре.Где смотреть: во всех онлайн-кинотеатрах и по подписке "Кинопоиск HD".Самый поэтичный — "Земля кочевников"Этот фильм — победитель Венецианского фестиваля легко доказывает, что авторское кино, не прибегающее к дешевым приемам и примитивным смыслам, может быть завораживающим и при этом не высокопарным. Оскаровская лауреатка Фрэнсис МакДорманд (почти что в роли самой себя) просто едет по Америке на автодоме — и это замечательное гипнотическое зрелище. Не бойтесь, что за лирикой в "Земле кочевников" пропадет сюжет. Фильм не про супергероев и богачей, а про обычных людей. И вместо того чтобы с трудом искать пропитание, они посвятили жизнь свободе и тяге к приключениям. Картина с большой вероятностью получит много "Оскаров" и даже, скорее всего, поборется за статуэтку в самой главной номинации.Где смотреть: в российском прокате с 25 марта.Самый родной — "Дорогие товарищи!"Исчерпывающая черно-белая картина Андрея Кончаловского о Новочеркасском расстреле — глазами партработницы, которая в толпе под пулями теряет дочь и уже не надеется найти ее живой. Пожалуй, это самый бескомпромиссный фильм в списке и по-настоящему зрительским для России его делает наша общая историческая память о тех временах, которые хотелось бы давно забыть, но избавиться от навязчивого воспоминания получится еще не скоро. Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Start c 14 января.Самый абсурдный — "Человек из Подольска"Эта лента также самая народная из авторских и самая авторская из народных. "Человек из Подольска" говорит о нас куда больше, чем мы бы, возможно, хотели услышать. Сага о несчастном безынициативном "подмосквиче", которого вдруг берут на принудительное перевоспитание излишне интеллектуальные работники полиции. Она оборачивается и виртуозной для режиссера-дебютанта Семена Серзина комедией положений, и манифестом для граждан страны, уже тридцать лет ищущей новую национальную идею. Где смотреть: в январе — в каталоге онлайн-кинотеатра Premier.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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