Рейтинг@Mail.ru
Топ-10 лучших фильмов 2020 года - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.12.2020 (обновлено: 12:19 30.10.2025)
https://ria.ru/kino/top-luchshikh-filmov-2020/
Топ-10 лучших фильмов 2020 года
Топ-10 лучших фильмов 2020 года - РИА Новости, 30.10.2025
Топ-10 лучших фильмов 2020 года
Уходящий год не особо радовал релизами, но были онлайн-премьеры и проекты, вышедшие по плану. Лучшие фильмы 2020-го, которые точно стоит посмотреть, а также... РИА Новости, 30.10.2025
2020-12-29T08:00:00+03:00
2025-10-30T12:19:00+03:00
кристофер нолан
тильда суинтон
саша барон коэн
андрей кончаловский
педро альмодовар
itunes
netflix
кинопоиск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587386212_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_16af590ecaded425ab00cd0e7e426e56.jpg
https://ria.ru/20201213/kino-1588830591.html
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587386212_0:0:1772:1329_1920x0_80_0_0_49e4f00898dc0ae46582aac83767fbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристофер нолан, тильда суинтон, саша барон коэн, андрей кончаловский, педро альмодовар, itunes, netflix, кинопоиск, коронавирус covid-19, голливуд, новый год, кино
Кристофер Нолан, Тильда Суинтон, Саша Барон Коэн, Андрей Кончаловский, Педро Альмодовар, iTunes, Netflix, Кинопоиск, Коронавирус COVID-19, Голливуд, Новый год, Кино
Главная / Кино / 2020 год

Топ-10 лучших фильмов 2020 года

© Фото : FilmNation Entertainment На съемках фильма "Человеческий голос"
На съемках фильма Человеческий голос - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : FilmNation Entertainment
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Уходящий год не особо радовал релизами, но были онлайн-премьеры и проекты, вышедшие по плану. Лучшие фильмы 2020-го, которые точно стоит посмотреть, а также ближайшие новинки в кинотеатрах — в материале РИА Новости.

Самый хитроумный — "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)

Режиссер Кристофер Нолан и актер Джон Дэвид Вашингтон

Кадр из фильма Довод

Режиссер Кристофер Нолан и актер Джон Дэвид Вашингтон

© Warner Bros. Pictures (2020)
1 из 4
© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
Кадр из фильма "Довод"
© Warner Bros. Pictures (2020)
2 из 4
© Warner Bros. Pictures (2020)

Сцена из фильма "Довод"

Кадр из фильма Довод

Сцена из фильма "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
3 из 4
© Syncopy (2020)

Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод

Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"

© Syncopy (2020)
4 из 4

Режиссер Кристофер Нолан и актер Джон Дэвид Вашингтон

© Warner Bros. Pictures (2020)
1 из 4
Кадр из фильма "Довод"
© Warner Bros. Pictures (2020)
2 из 4

Сцена из фильма "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
3 из 4

Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Довод"

© Syncopy (2020)
4 из 4
Новый фильм Кристофера Нолана, как это бывает в случае лучших его работ, возмутил всех сложным внутренним устройством. Герои бесконечно инвертируют время то туда, то обратно. И если сперва кажется, что в сюжетной хронологии в целом все понятно, то потом резко наступает момент, когда в голове линии спутываются окончательно. И настает зрительская идиллия: ты полностью отдаешься процессу, спокойно наслаждаешься обратными перемотками и безумными спецэффектами. Например, в фильме взрывают настоящий, не нарисованный пассажирский самолет. Доверьтесь Нолану — его веские доводы могут убедить.
Где смотреть: во всех онлайн-кинотеатрах, да и в прокате он еще идет.

Самый ритмичный — "Лаверс Рок"

Идеальный фильм для вечеринки — просто включаешь, и стены комнаты словно начинают пульсировать. В этой всего лишь часовой ленте действие почти полностью происходит на закрытой дискотеке для любителей "лаверс рока" (так называется жанр регги-музыки). Две подружки, главные героини, успевают прожить целую жизнь. Так точно и увлекательно срежиссировать фильм, где нет почти ничего, кроме танцев, мог только настоящий мастер — Стив МакКуин, лауреат главного "Оскара" за "12 лет рабства". Впрочем, именно "Лаверс Рок" — его однозначно лучшая работа.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD" нужно найти сериал "Голос перемен", "Лаверс Рок" там — вторая серия. Но это на самом деле не сериал, а альманах полнометражных фильмов.

Самый романтичный — "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)

Паула Бир в фильме "Ундина"

Кадр из фильма Ундина

Паула Бир в фильме "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"

Паула Бир и Франц Роговски в фильме "Ундина"

Кадр из фильма Ундина

Паула Бир и Франц Роговски в фильме "Ундина"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 4
© Les Films du Losange (2020)Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина
Кадр из фильма "Ундина"
© Les Films du Losange (2020)
3 из 4
© Les Films du Losange (2020)

Сцена из фильма "Ундина"

Кадр из фильма Ундина

Сцена из фильма "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
4 из 4

Паула Бир в фильме "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
1 из 4

Паула Бир и Франц Роговски в фильме "Ундина"

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале"
2 из 4
Кадр из фильма "Ундина"
© Les Films du Losange (2020)
3 из 4

Сцена из фильма "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
4 из 4
Классическая любовная история в руках немецкого режиссера Кристиана Петцольда превращается в грустную фэнтези-сказку. Берлинская девушка, работающая экскурсоводом, влюбляется в промышленного водолаза. Оказывается, что она настоящая русалка, которая утаскивает к себе на дно случайно встреченных путников.
Наверное, лучшая мелодрама 2020 года с потрясающими актерами, имена которых еще выучит весь мир: Паула Бир и Франц Роговски.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Wink, а также в iTunes и YouTube.

Самый короткий — "Человеческий голос"

© FilmNation Entertainment (2020)Кадр из фильма "Человеческий голос"
Кадр из фильма Человеческий голос
Кадр из фильма "Человеческий голос"
© FilmNation Entertainment (2020)
1 из 3
© Фото : FilmNation Entertainment

Тильда Суинтон и Педро Альмодовар на съемках фильма "Человеческий голос"

На съемках фильма Человеческий голос

Тильда Суинтон и Педро Альмодовар на съемках фильма "Человеческий голос"

© Фото : FilmNation Entertainment
2 из 3
© Фото : FilmNation Entertainment На съемках фильма "Человеческий голос"
На съемках фильма Человеческий голос
На съемках фильма "Человеческий голос"
© Фото : FilmNation Entertainment
3 из 3
Кадр из фильма "Человеческий голос"
© FilmNation Entertainment (2020)
1 из 3

Тильда Суинтон и Педро Альмодовар на съемках фильма "Человеческий голос"

© Фото : FilmNation Entertainment
2 из 3
На съемках фильма "Человеческий голос"
© Фото : FilmNation Entertainment
3 из 3
Испанский неоклассик Педро Альмодовар убедительно доказывает: чтобы сделать фильм, от которого не отвлечься, достаточно получаса хронометража и одной великой актрисы. Тильда Суинтон в одиночку посреди стильных декораций душераздирающе расстается по телефону с возлюбленным. Участвуют также мужской костюм, топор и собака. Вообще "Человеческий голос" намекает нам на то, как будет выглядеть кино будущего: явно сократится в размере и сконцентрируется на ярких эмоциях, что не может не радовать.
Где смотреть: все еще идет в прокате, поторопитесь. В онлайне будет ориентировочно весной.

Самый смешной — "Борат 2"

Продолжение одной из самых скандальных комедий нулевых про безумно глупого журналиста с первобытными взглядами на жизнь в США. И получилось оно помощнее оригинала. Теперь чрезвычайно смелый и всегда готовый импровизировать в любой, даже опасной для жизни, ситуации Саша Барон Коэн снова "уделывает" Америку: за десять лет, прошедших с выхода первой части, она не сильно-то изменилась. Там всегда найдется место дураку, или воинствующему коронавирусному скептику, или Трампу, или другим персонажам, над которыми грех не посмеяться — пусть даже совсем по-злому.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

Самый разговорный — "Суд над чикагской семеркой"

© Amblin Partners (2020)

Сцена из фильма "Суд над чикагской семеркой"

Кадр из фильма Суд над чикагской семеркой

Сцена из фильма "Суд над чикагской семеркой"

© Amblin Partners (2020)
1 из 3
© Amblin Partners (2020)Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"
Кадр из фильма Суд над чикагской семеркой
Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"
© Amblin Partners (2020)
2 из 3
© Amblin Partners (2020)

Эдди Редмэйн в фильме "Суд над чикагской семеркой"

Кадр из фильма Суд над чикагской семеркой

Эдди Редмэйн в фильме "Суд над чикагской семеркой"

© Amblin Partners (2020)
3 из 3

Сцена из фильма "Суд над чикагской семеркой"

© Amblin Partners (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"
© Amblin Partners (2020)
2 из 3

Эдди Редмэйн в фильме "Суд над чикагской семеркой"

© Amblin Partners (2020)
3 из 3
Классическая судебная драма о важном для движения хиппи историческом эпизоде снята Аароном Соркиным, удивительным сценаристом, который всегда пишет зубодробительно быстрые диалоги. Так и здесь. Потрясающие монологи и обсуждения в зале (где, по идее, должна вершиться справедливость, а на самом деле прошлое борется с будущим) звучат почти как музыка. Особенно примечательна актерская работа того же Саши Барона Коэна в роли подсудимого, но несломленного хиппи. Какой же все-таки разносторонний человек.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Netflix.

Самый актуальный — "Зависнуть в Палм-Спрингс"

За сюжетом о жизни внутри временной петли, знакомом нам по "Дню сурка", в этой исключительно душевной комедии скрывается размышление о конфликте отцов и детей. История о трех людях, вынужденных по кругу проживать один и тот же день, на самом деле исследует раскол между поколением, выращенным обществом потребления, и их молодыми последователями, которые хотят жить по-новому. Но если даже не приглядываться пытливо, картина все равно останется прекрасным упражнением в жанре.
Где смотреть: во всех онлайн-кинотеатрах и по подписке "Кинопоиск HD".

Самый поэтичный — "Земля кочевников"

Этот фильм — победитель Венецианского фестиваля легко доказывает, что авторское кино, не прибегающее к дешевым приемам и примитивным смыслам, может быть завораживающим и при этом не высокопарным. Оскаровская лауреатка Фрэнсис МакДорманд (почти что в роли самой себя) просто едет по Америке на автодоме — и это замечательное гипнотическое зрелище. Не бойтесь, что за лирикой в "Земле кочевников" пропадет сюжет. Фильм не про супергероев и богачей, а про обычных людей. И вместо того чтобы с трудом искать пропитание, они посвятили жизнь свободе и тяге к приключениям. Картина с большой вероятностью получит много "Оскаров" и даже, скорее всего, поборется за статуэтку в самой главной номинации.
Где смотреть: в российском прокате с 25 марта.

Самый родной — "Дорогие товарищи!"

© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи!
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
1 из 3
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи!
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
2 из 3
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)

Юлия Высоцкая в фильме "Дорогие товарищи!"

Кадр из фильма Дорогие товарищи!

Юлия Высоцкая в фильме "Дорогие товарищи!"

© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
3 из 3
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
2 из 3

Юлия Высоцкая в фильме "Дорогие товарищи!"

© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
3 из 3
Исчерпывающая черно-белая картина Андрея Кончаловского о Новочеркасском расстреле — глазами партработницы, которая в толпе под пулями теряет дочь и уже не надеется найти ее живой. Пожалуй, это самый бескомпромиссный фильм в списке и по-настоящему зрительским для России его делает наша общая историческая память о тех временах, которые хотелось бы давно забыть, но избавиться от навязчивого воспоминания получится еще не скоро.
Где смотреть: в онлайн-кинотеатре Start c 14 января.

Самый абсурдный — "Человек из Подольска"

© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
1 из 3
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"

Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

Кадр из фильма Человек из Подольска

Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
2 из 3
© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"

Сцена из фильма "Человек из Подольска"

Кадр из фильма Человек из Подольска

Сцена из фильма "Человек из Подольска"

© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"
3 из 3
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
1 из 3

Виктория Исакова и Вадик Королев в фильме "Человек из Подольска"

© Предоставлено кинокомпанией "ПРОвзгляд"
2 из 3

Сцена из фильма "Человек из Подольска"

© Предоставлено кинокомпанией "Про:взгляд"
3 из 3
Эта лента также самая народная из авторских и самая авторская из народных. "Человек из Подольска" говорит о нас куда больше, чем мы бы, возможно, хотели услышать. Сага о несчастном безынициативном "подмосквиче", которого вдруг берут на принудительное перевоспитание излишне интеллектуальные работники полиции. Она оборачивается и виртуозной для режиссера-дебютанта Семена Серзина комедией положений, и манифестом для граждан страны, уже тридцать лет ищущей новую национальную идею.
Где смотреть: в январе — в каталоге онлайн-кинотеатра Premier.
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд
13 декабря 2020, 08:00
 
КиноФильмы 2021 годаКристофер НоланТильда СуинтонСаша Барон КоэнАндрей КончаловскийПедро АльмодоварiTunesNetflixКинопоискКоронавирус COVID-19ГолливудНовый годКино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала