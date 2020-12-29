https://ria.ru/20201229/fermer-1591367580.html

Счастливый фермер из Читы: как бывший чиновник стал разводить поросят

Счастливый фермер из Читы: как бывший чиновник стал разводить поросят

Два года назад Владимир Попов из Читы увлекся разведением свиней, купил землю недалеко от города и решил построить свою ферму. Теперь свежее фермерское мясо... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:52

2020-12-29T15:52

2020-12-29T15:52

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Два года назад Владимир Попов из Читы увлекся разведением свиней, купил землю недалеко от города и решил построить свою ферму. Теперь свежее фермерское мясо даже не доходит до магазинов – его раскупают знакомые и друзья. В зависимости от сезона, на ферме выращиваются от 30 до 150 свинок и поросят."Домашней свинины почти не стало, поэтому этот продукт стал очень востребован. Мне говорили, что этот вид сельского хозяйства очень трудный, но я рискнул. У меня был свой дом на земле, я его продал и все вложил в ферму. Этот бизнес – не просто захотел и сделал, это в крови. Я сам из небольшой деревни, все детство провел с животными. По профессии я зооинженер, в свое время работал и в Россельхознадзоре, и даже был небольшим чиновником. Но все это мне надоело. На себя работать лучше, только от себя зависишь. Как поработаешь, так и заработаешь. Хоть это и тяжелый труд, но он мне нравится", - рассказывает Владимир.Парадоксально, но чем больше город, тем сложнее в нем купить вкусное мясо, удивляется он. Фермер объясняет это разными условиями содержания животных и отношением к ним."Одно дело, когда свинка сидит в бетонной коробке, не видит ни солнца, ни света. Она видит только кормежку на порошках и добавках, то есть, она чуть ли не искусственно выращена. Так и получается безвкусное мясо. У меня же 12 гектаров. В первую очередь, я вложился в качественную ограду. И они у нас свободно пасутся, нарабатывают массу. И мясо получается вкусное", - объясняет Владимир.Единственное, что расстраивает фермера, - себестоимость мяса получается высокая. В магазинах оно стоит дешевле за счет больших объемов и дешевых кормов у крупных поставщиков. Цены на фермерское мясо тоже приходится снижать, отказываясь от прибыли. Зато нет отбоя от покупателей. Владимир обращается к знакомым, они предлагают его продукцию коллегам по работе и своим друзьям, так что желающих набирается сразу по 10-15 человек.На постоянной основе на ферме трудятся два человека, бухгалтерией занимается жена Владимира - Наталья, а в сезон они привлекают и временных сотрудников из близлежащих деревень. Фермер даже придумал свою систему мотивации для работников фермы."Я решил заинтересовать своих работников не только тем, что они у меня работяги и получают зарплату. Я хочу отдать им долю бизнеса. Пускай они у меня трудятся три года, пятую часть хозяйства я отдам им, чтобы им интересно было этим заниматься. Пусть сами тоже становятся на ноги, свое поголовье на ферме разводят и прибыль получают. Нужно мотивировать людей", - рассказывает фермер.В сентябре этого года Владимир Попов зарегистрировался как самозанятый. Скоро такой же статус получат и другие работники фермы. Также осенью Наталья нашла в интернете информацию о доступных кредитах для предпринимателей в МСП Банке, где кредитование самозанятых запущено в рамках исполнения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".В планах у фермера расширяться сразу в двух направлениях - производить молоко и яйца. Это продукты ежедневного потребления, а, значит, и прибыль можно получить быстрее. Владимир решил купить коров в деревенских хозяйствах, часть оставить пастись там же, а десяток голов перевезти на ферму. Уже куплен и племенной бык. Также в следующем году ферма будет производить куриные яйца. Владимир уже договорился обменять часть своих поросят на породистых яйценоских куриц.

https://ria.ru/20201203/biznes-1587474813.html

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мсп банк, забайкальский край, новости компаний - экономика