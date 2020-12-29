Счастливый фермер из Читы: как бывший чиновник стал разводить поросят
© Фото : из личного архива Владимира ПоповаБизнесмен из Читы Владимир Попов
© Фото : из личного архива Владимира Попова
Два года назад Владимир Попов из Читы увлекся разведением свиней, купил землю недалеко от города и решил построить свою ферму. Теперь свежее фермерское мясо даже не доходит до магазинов – его раскупают знакомые и друзья. В зависимости от сезона, на ферме выращиваются от 30 до 150 свинок и поросят.
"Домашней свинины почти не стало, поэтому этот продукт стал очень востребован. Мне говорили, что этот вид сельского хозяйства очень трудный, но я рискнул. У меня был свой дом на земле, я его продал и все вложил в ферму. Этот бизнес – не просто захотел и сделал, это в крови. Я сам из небольшой деревни, все детство провел с животными. По профессии я зооинженер, в свое время работал и в Россельхознадзоре, и даже был небольшим чиновником. Но все это мне надоело. На себя работать лучше, только от себя зависишь. Как поработаешь, так и заработаешь. Хоть это и тяжелый труд, но он мне нравится", - рассказывает Владимир.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМясоперерабатывающий комбинат "Кубань" в Краснодарском крае
Мясоперерабатывающий комбинат "Кубань" в Краснодарском крае
Парадоксально, но чем больше город, тем сложнее в нем купить вкусное мясо, удивляется он. Фермер объясняет это разными условиями содержания животных и отношением к ним.
"Одно дело, когда свинка сидит в бетонной коробке, не видит ни солнца, ни света. Она видит только кормежку на порошках и добавках, то есть, она чуть ли не искусственно выращена. Так и получается безвкусное мясо. У меня же 12 гектаров. В первую очередь, я вложился в качественную ограду. И они у нас свободно пасутся, нарабатывают массу. И мясо получается вкусное", - объясняет Владимир.
Единственное, что расстраивает фермера, - себестоимость мяса получается высокая. В магазинах оно стоит дешевле за счет больших объемов и дешевых кормов у крупных поставщиков. Цены на фермерское мясо тоже приходится снижать, отказываясь от прибыли. Зато нет отбоя от покупателей. Владимир обращается к знакомым, они предлагают его продукцию коллегам по работе и своим друзьям, так что желающих набирается сразу по 10-15 человек.
"От знакомых всегда много вопросов, зачем мне это, ведь тяжело и не очень прибыльно. Но мы стоим на том, что пока да, тяжело и прибыли нет, пока по нулям, но все не сразу дается. Сельское хозяйство – это та отрасль, где нужно лет пять вкладывать, чтобы получить нормальную прибыль. А пока нужно инвестировать в постройки, корпуса, животных, корма", - делится Попов.
На постоянной основе на ферме трудятся два человека, бухгалтерией занимается жена Владимира - Наталья, а в сезон они привлекают и временных сотрудников из близлежащих деревень. Фермер даже придумал свою систему мотивации для работников фермы.
"Я решил заинтересовать своих работников не только тем, что они у меня работяги и получают зарплату. Я хочу отдать им долю бизнеса. Пускай они у меня трудятся три года, пятую часть хозяйства я отдам им, чтобы им интересно было этим заниматься. Пусть сами тоже становятся на ноги, свое поголовье на ферме разводят и прибыль получают. Нужно мотивировать людей", - рассказывает фермер.
В сентябре этого года Владимир Попов зарегистрировался как самозанятый. Скоро такой же статус получат и другие работники фермы. Также осенью Наталья нашла в интернете информацию о доступных кредитах для предпринимателей в МСП Банке, где кредитование самозанятых запущено в рамках исполнения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Мы связались с региональным менеджером. Я сначала даже не поверил, что можно взять деньги всего под 6,25%. И все очень оперативно и быстро выдали. Для первого раза я взял 148 тысяч рублей, купил сразу контейнер комбикормов, получилось гораздо выгоднее. Сейчас я закрыл все кредитные карты в других банках. И решил, что теперь буду работать только с одним банком, так удобнее. У меня наполеоновские планы, надеюсь, с привлечением финансирования под низкий процент мне все удастся реализовать", - говорит Владимир.
В планах у фермера расширяться сразу в двух направлениях - производить молоко и яйца. Это продукты ежедневного потребления, а, значит, и прибыль можно получить быстрее. Владимир решил купить коров в деревенских хозяйствах, часть оставить пастись там же, а десяток голов перевезти на ферму. Уже куплен и племенной бык. Также в следующем году ферма будет производить куриные яйца. Владимир уже договорился обменять часть своих поросят на породистых яйценоских куриц.