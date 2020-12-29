https://ria.ru/20201229/eltsin-1591413609.html

Опубликованы мемуары, где Ельцин объясняет "расхождения" с Горбачевым

Опубликованы мемуары, где Ельцин объясняет "расхождения" с Горбачевым

Первый президент России Борис Ельцин в опубликованных спустя 13 лет после его смерти видеомемуарах рассказал, почему до последнего затягивал с Союзным договором РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:12

2020-12-29T16:12

2020-12-29T18:04

россия

михаил горбачев

борис ельцин

ссср

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин в опубликованных спустя 13 лет после его смерти видеомемуарах рассказал, почему до последнего затягивал с Союзным договором и по каким пунктам расходился с Михаилом Горбачевым.Запись бесед выложил Президентский центр Бориса Ельцина. На момент разговора Ельцин уже был в отставке."Все началось с 19-й партконференции, когда я понял, что нам с Горбачевым не по пути. Эти его полумеры, это его забалтывание — это ни к чему не приведет. Этот его "улучшенный социализм", опять новая форма социализма — это не тот путь для страны, и мы должны были разойтись с ним", — вспоминает бывший глава государства.По его словам, тогда возникло опасение, что противостояние может перейти в гражданскую войну: поэтому, отметил Ельцин, действовать нужно было максимально аккуратно и он решил тянуть с Союзным договором."Я с ним не был согласен по главным двум пунктам, в чем ущемлялась Россия. Что все налоги идут в союзную казну, и союзная казна опять начинает делить. И что останется России — никому не известно. Я был категорически против этого, считал, что надо нанимать союзные органы для выполнения союзных функций. Нанимать и платить им. Каждая республика оплачивает за выполнение этих функций какую-то свою долю, а налоги оставляют у себя", — объяснил он.Именно по этому вопросу их мнения с последним генеральным секретарем ЦК КПСС разошлись, подчеркнул Ельцин. Затем, когда стало понятно, что СССР разваливается, поступило предложение о создании конфедерации государств, однако Горбачев не согласился с таким вариантом, добавил экс-президент. "А могло бы его спасти еще что-то вроде Швейцарской Конфедерации", — считает Ельцин.Изменения в экономической и политической жизни СССР, происходившие с середины 1980-х годов, привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками. Чтобы остановить процесс распада, в марте 1991 года состоялся референдум о сохранении Союза: за высказались 76,4 процента граждан. На этой основе власти разработали проект по заключению договора федерации "О Союзе суверенных республик". Подписание должно было состояться 20 августа, однако сорвалось из-за августовского путча. После этого 11 союзных республик последовательно приняли решение о выходе из СССР.Осенью 1991 года подготовили новый проект Союзного договора по созданию "Союза Суверенных Государств" — как конфедерации независимых стран. Его предварительное подписание запланировали на 9 декабря, но накануне президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в Беловежской пуще заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание СНГ.Горбачев назвал их действия антиконституционными. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении Союза.

https://ria.ru/20201208/shakhray-1588274114.html

https://ria.ru/20201229/eltsin-1591405526.html

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"Нам с Горбачевым не по пути!” Кадры из видеомемуаров Бориса Ельцина "Нам с Горбачевым не по пути!” Кадры из видеомемуаров Бориса Ельцина 2020-12-29T16:12 true PT3M12S

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россия, михаил горбачев, борис ельцин, ссср