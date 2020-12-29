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Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"
Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:14
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культура
владимир ефименко
россия
общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram."Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе!" — написали коллеги артиста.Причина смерти певца пока не известна.Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.
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владимир ефименко , россия, общество

Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"

09:14 29.12.2020 (обновлено: 11:43 29.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Evgeny 2020 / Владимир Ефименко
Владимир Ефименко - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Evgeny 2020 /
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram.
"Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе!" — написали коллеги артиста.
Причина смерти певца пока не известна.
Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.
 
КультураВладимир ЕфименкоРоссияОбщество
 
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