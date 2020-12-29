https://ria.ru/20201229/efimenko-1591328803.html
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"
Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:14
2020-12-29T09:14
2020-12-29T11:43
культура
владимир ефименко
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591327065_0:0:927:522_1920x0_80_0_0_bbccdcaa97215e62fbf8d6a111f73a14.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram."Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе!" — написали коллеги артиста.Причина смерти певца пока не известна.Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591327065_0:0:927:696_1920x0_80_0_0_1b019d476b5057bab9ac8f911d870f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефименко , россия, общество
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram.
"Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе!" — написали коллеги артиста.
Причина смерти певца пока не известна.
Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.