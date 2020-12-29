https://ria.ru/20201229/efimenko-1591328803.html

Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"

Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо"

Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:14

2020-12-29T09:14

2020-12-29T11:43

культура

владимир ефименко

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591327065_0:0:927:522_1920x0_80_0_0_bbccdcaa97215e62fbf8d6a111f73a14.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на странице ВИА в Instagram."Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе!" — написали коллеги артиста.Причина смерти певца пока не известна.Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил такие композиции, как "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефименко , россия, общество