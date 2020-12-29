https://ria.ru/20201229/dtp-1591235035.html

Сбитую пьяным водителем женщину сочли виновной в собственной гибели

Сбитую пьяным водителем женщину сочли виновной в собственной гибели

Родственники погибшей в ДТП пенсионерки из деревни Черная Маза Нижегородской области пытаются добиться объективного расследования. В конце октября 64-летняя... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

александр кошкин

артем кирьянов

лада веста

гу мвд по нижегородской области

авто

нижний новгород

лысковский район

авария

дтп

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Анжелика Панченко. Родственники погибшей в ДТП пенсионерки из деревни Черная Маза Нижегородской области пытаются добиться объективного расследования. В конце октября 64-летняя Валентина Сизова, возвращаясь домой, остановилась на обочине пустой дороги, чтобы пропустить машину, но водитель ее не заметил — от удара женщина перелетела через автомобиль. Экспертиза показала, что Антон Полетелов употреблял алкоголь, однако следователь, проводивший проверку, не стал привлекать его к ответственности. Получив отказное постановление, родные Сизовой обратились в СМИ. Залетела в салон через заднее стеклоДочь погибшей Наталья Тянигина до сих пор не может прийти в себя. "Мама заехала к нам в пятом часу вечера на велосипеде, буквально на 20 минут. Когда я ее проводила, на улице уже смеркалось". А в начале шестого Наталье позвонили односельчане и сообщили, что Валентину сбили насмерть на дороге, соединяющей две части деревни. "Мы кинулись туда. Мамы нигде не было".Метрах в ста пятидесяти от места ДТП, около магазина, стояла "Лада-Веста": капот смят, переднее стекло "вдавлено внутрь", а то, что сзади, "разлетелось вдребезги". Подойдя к машине, Наталья увидела торчащие из дверей ноги Валентины. "Как она оказалась внутри, мы до сих пор понять не можем. У нее был лоб в крови. Думаю, она от удара перелетела через крышу и пробила головой заднее стекло".За рулем находился 39-летний житель Нижнего Новгорода Антон Полетелов. По словам Александра Борисова из Черной Мазы, он часто появляется в деревне "и каждый раз бухает". Дом Борисова — рядом с магазином, Александр одним из первых узнал о случившемся. "Вышел на улицу в 17:00, минут через десять после того, как все произошло. Возле автомобиля стояли двое: водитель и его пассажир, оба пьяные. Задняя дверь открыта, из нее свисали ноги". Полетелов, делает вывод Борисов, был в таком состоянии, что даже не заметил, как Валентина влетела к нему в салон: "Сбил в поле и с ней приехал к моему дому"."Полетелова мы знаем хорошо, — продолжает Наталья. — Люди рассказывали, что еще в обед он был выпивший, его просили: "Антон, оставь машину". Но он не слушал. У его тещи был день рождения".Состава преступления нет"Тревожные звоночки", по словам дочери, появились сразу. Когда приехала скорая, водитель просил фельдшера зафиксировать, что выпил уже после аварии — чтобы "заглушить шоковое состояние". На месте, утверждает Тянигина, ему "даже не дали подышать в трубку". Медосвидетельствование организовали лишь в полвторого ночи, для этого повезли на катере через Волгу.Полетелов предлагал родственникам возместить ущерб, но те отказались. Вскоре до них стали доходить слухи, что он уверен в своей безнаказанности. "Мол, у нас денег не хватит с ним судиться".Проверку проводил Следственный отдел МВД по Лысковскому району. В выдохе Полетелова даже спустя восемь часов после ДТП обнаружили пары алкоголя — 0,3 миллиграмма на литр (заключение есть в распоряжении РИА Новости). Рассматривали третью часть статьи 268 — "Причинение смерти по неосторожности", хотя есть и четвертая часть — "Причинение смерти по неосторожности в состоянии алкогольного опьянения".В отказном постановлении (имеется в распоряжении редакции) указано, что Полетелов ехал со скоростью 70 километров в час с "включенным ближним светом фар". И "ввиду недостаточной видимости, а также нахождения в состоянии алкогольного опьянения, своевременно не обнаружил стоящую вне пешеходного перехода на правой стороне проезжей части Сизову". Следователь решил, что "несоответствие требованиям" правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля не является прямой причиной трагедии.А вот Валентина Сизова обязана была "знать и соблюдать" ПДД: "не создавать опасности для движения и не причинять вреда", переходить дорогу в положенном месте, не должна была "задерживаться или останавливаться".В постановлении перечислены действия и документы, на которых основываются выводы: объяснения самого Полетелова, его пассажира Семенова, протоколы осмотра места происшествия и автомобиля, а также справка о результатах исследования, обозначенного лишь номером и датой.Осуждался за кражу, сбегал с места ДТППо информации родных погибшей, водитель занял такую позицию: за рулем был трезвым и следил за дорогой, женщину не видел. Ехал, не превышая скорости, и вдруг — вмятина на лобовом стекле, капот изуродован, радиатор потек. Но близкие Сизовой просматривали записи видеорегистратора. Выяснилось, что Валентина уже была не на велосипеде — шагала по обочине. Заметна примерно с пятидесяти метров. А с тридцати камера распознала даже цвет одежды: синюю куртку и фиолетовые штаны. Пенсионерка остановилась. Полетелов же "как ехал, так и ехал" — не попытался взять левее, хотя дорога была свободной. Очевидцы, говорит Наталья Тянигина, считают, что водитель двигался со скоростью "120, не меньше": машина после столкновения пошла юзом, ее мотало от одного края дороги к другому.Ширина полотна — пять метров. "Асфальт, за обочиной — поле. Ни тротуаров, ни разметки, ни пешеходных переходов", — поясняет дочь. Пассажир "Лады", в свою очередь, подтвердил версию Полетелова. А других свидетелей, утверждают родственники, не опрашивали. Нет в материалах даже характеристики на водителя. А у него — "две судимости и несколько ДТП".В судебной базе мы нашли приговор, вынесенный Антону Полетелову 26 апреля 2017 года за две кражи. Он и двое приятелей вечером пробрались в чужой дом. Вынесли рыболовные снасти, телевизор, утюг, электрические инструменты, стаканы, вилки — всего на 90 тысяч рублей. В другой раз украли мотоблок и скутер. В суде Полетелов заявил, что во всем виновато "алкогольное опьянение". Суд учел смягчающие обстоятельства, включая то, что "в течение последнего года он лишь раз привлекался к административной ответственности за правонарушение против общественного порядка и общественной безопасности". Назначили 2,5 года условно с четырехлетним испытательным сроком.Также мы отыскали постановление того же года о двух сутках административного ареста жителю Нижнего Новгорода, чьи фамилия и инициалы полностью совпадают с данными Полетелова. Это наказание за то, что нарушитель оставил место ДТП после того, как "совершил столкновение с велосипедистом". Еще одно административное дело рассматривалось в 2013-м: столкнувшись со служебной машиной, водитель тоже покинул место аварии. Пассажирка рассказала, что он был "в сильной степени алкогольного опьянения" и уехал, не дождавшись сотрудников ГИБДД. Суд лишил его прав на год.Мы нашли и одного из потерпевших по делу о краже.Как пояснили родные Сизовой, им известно, что еще одна судимость была в 2008-м — "за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Официального подтверждения этой информации РИА Новости найти не удалось — в то время приговоры не публиковали в открытом доступе. Мы связались с самим Антоном Полетеловым. "Без комментариев", — ответил он."Мама — уважаемый человек"Дети погибшей в недоумении: почему следствие поверило водителю? "Мама — уважаемый в деревне человек, всю жизнь трудилась в колхозе, вырастила троих детей, у нее четверо внуков. В итоге она получилась виноватой, а Полетелов — нет", — возмущается младшая дочь Валентины Анна Долгинина.Семья обратилась в СМИ. Местные журналисты отправились в Лысковскую полицию. Начальник отдела объяснил: законом определены строгие сроки процессуальной проверки, а результаты экспертиз еще не готовы, в связи с чем и "было принято решение об отказе".Однако уголовное дело все-таки возбудили.По ее словам, после отказа привлечь водителя к ответственности родным даже поспешили выдать искореженный в аварии велосипед — важнейший вещдок. Да и дело в итоге завели не против Полетелова, а "по факту и в отношении неустановленных лиц".Руководитель следственного отдела Лысковской полиции посоветовал корреспонденту РИА Новости обратиться в ГУ МВД по Нижегородской области. Оказывается, главк уже забрал материалы дела. На момент публикации ответ на запрос из управления так и не пришел."Причина проста и банальна""Проверка действительно ограничена по времени, — комментирует юрист общественной приемной Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин, ознакомившийся с постановлением об отказе. — В таких случаях обычно выносят так называемое промежуточное отказное и подают ходатайство руководителю следственного органа о его отмене и продлении сроков. Но в документе должна быть указана объективная причина. Если не хватило времени, нужно честно об этом написать. Здесь же следствие говорит, что в действиях водителя нет состава преступления. Даже то, что такой вывод сделали раньше, чем получены результаты экспертиз, выглядит странно".Не менее удивительно для Кошкина и то, что в деле фигурируют "неустановленные лица". "Есть двое участников ДТП, оба установлены. Если возбудили такое дело, значит, не видят причинно-следственной связи между гибелью жертвы ДТП и действиями водителя. Но поскольку водитель был пьяный, в любом случае виновен. Я бы подумал, что его выводят из-под ответственности"."Ситуация с возбуждением уголовных дел, связанных с причинением вреда здоровью при ДТП, непростая, — признает член Общественной палаты России, адвокат Артем Кирьянов. — Пример: резонансное дело известного актера. То, что происходило в рамках его публичного обсуждения, показало, что за границами внимания СМИ оказывается много похожих дел, не доходящих до судов. Важно, чтобы пострадавшие, их защитники, родственники знали: возбуждать такие дела обязаны. Может быть целый ряд обстоятельств, в которых нужно разбираться, но то, что нужен суд, — совершенно точно. Понятно, не каждое происшествие сопровождается вниманием журналистов и общественности. Однако есть постоянно действующий надзорный орган, отвечающий за то, чтобы законные права граждан соблюдались, — прокуратура. И первое, что следует делать, — обжаловать отказные материалы".Кирьянов добавляет: "Главная причина проста и банальна — возможность влияния на сотрудников правоохранительных органов". "Реальность такова, что люди порой используют коррупционные схемы, знакомства. И не всегда удается подобное пресечь. Но я убежден, что с учетом неравнодушной позиции журналистов и сегодняшнего уровня цифровизации, позволяющего сделать достоянием общественности обстоятельства аварии, порядок будет наведен".А тем временем, говорит дочь Валентины Сизовой, с их делом уже начал работать областной следователь. "Приходил знакомиться, искал тех, кто мог бы подтвердить, что Полетелов был пьян, хотя есть экспертиза, — уточняет Наталья Тянигина. — Друзья и родственники, конечно, станут его выгораживать". Родные Валентины до последнего надеются на то, что расследование все-таки будет справедливым.

https://ria.ru/20201106/dtp-1583207412.html

https://ria.ru/20200929/dtp-1577908007.html

https://ria.ru/20190713/1556435101.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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