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На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года опубликован на Украине в официальной прессе и вступил в силу. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:24
2020-12-29T10:24
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года опубликован на Украине в официальной прессе и вступил в силу.Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Позже закон подписал президент Владимир Зеленский."Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона, опубликованном во вторник в газете Верховной рады "Голос Украины"."Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте документа.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".
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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

10:24 29.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 29 дек – РИА Новости. Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года опубликован на Украине в официальной прессе и вступил в силу.
Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Позже закон подписал президент Владимир Зеленский.
"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона, опубликованном во вторник в газете Верховной рады "Голос Украины".
"Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в тексте документа.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".
 
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