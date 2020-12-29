https://ria.ru/20201229/dogovorennost-1591332154.html

Голикова назвала договоренность с AstraZeneca по вакцинам беспрецедентной

Голикова назвала договоренность с AstraZeneca по вакцинам беспрецедентной

Договоренность России с фармацевтической компанией AstraZeneca о сотрудничестве по вакцинам беспрецедентна, считает вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T09:34

2020-12-29T09:34

2020-12-29T09:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Договоренность России с фармацевтической компанией AstraZeneca о сотрудничестве по вакцинам беспрецедентна, считает вице-премьер Татьяна Голикова.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом."Важно, что это вообще произошло. Это беспрецедентный шаг к совместному сотрудничеству. Посмотрим, как это будет развиваться дальше", - сказал Голикова в интервью РИА Новости.Ранее президент РФ, поздравляя участников церемонии подписания, заявил о важности использовать все возможности международной кооперации, чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , татьяна голикова, р-фарм