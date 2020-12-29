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https://ria.ru/20201229/dogovorennost-1591332154.html
Голикова назвала договоренность с AstraZeneca по вакцинам беспрецедентной
Голикова назвала договоренность с AstraZeneca по вакцинам беспрецедентной
Договоренность России с фармацевтической компанией AstraZeneca о сотрудничестве по вакцинам беспрецедентна, считает вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:34
2020-12-29T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
татьяна голикова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Договоренность России с фармацевтической компанией AstraZeneca о сотрудничестве по вакцинам беспрецедентна, считает вице-премьер Татьяна Голикова.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом."Важно, что это вообще произошло. Это беспрецедентный шаг к совместному сотрудничеству. Посмотрим, как это будет развиваться дальше", - сказал Голикова в интервью РИА Новости.Ранее президент РФ, поздравляя участников церемонии подписания, заявил о важности использовать все возможности международной кооперации, чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , татьяна голикова, р-фарм

Голикова назвала договоренность с AstraZeneca по вакцинам беспрецедентной

09:34 29.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Договоренность России с фармацевтической компанией AstraZeneca о сотрудничестве по вакцинам беспрецедентна, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
"Важно, что это вообще произошло. Это беспрецедентный шаг к совместному сотрудничеству. Посмотрим, как это будет развиваться дальше", - сказал Голикова в интервью РИА Новости.
Ранее президент РФ, поздравляя участников церемонии подписания, заявил о важности использовать все возможности международной кооперации, чтобы приблизить момент окончания борьбы с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaТатьяна ГоликоваР-фарм
 
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