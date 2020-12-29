https://ria.ru/20201229/dogovor-1591390342.html

Лавров пригрозил участникам Договора по открытому небу жесткими мерами

Лавров пригрозил участникам Договора по открытому небу жесткими мерами

Россия пока не получила гарантий соблюдения Договора об открытом небе (ДОН) его участниками, так что судьба документа под большим вопросом, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:17

2020-12-29T14:17

2020-12-29T21:22

россия

договор по открытому небу

сергей лавров

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия пока не получила гарантий соблюдения Договора об открытом небе (ДОН) его участниками, так что судьба документа под большим вопросом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Первая реакция стран-участниц договора на требование Москвы предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, отметил Лавров."Столь же невнятным был и ответ на второе наше требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся. А у нас есть данные о том, что США очень этого не хотели бы и добиваются от своих союзников, чтобы они нам препятствовали", - сказал министр."Пока мы таких гарантий не получили, так что дальнейшая судьба ДОН под большим вопросом", - подчеркнул он.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>>

https://ria.ru/20201225/dogovor-1590915202.html

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россия, договор по открытому небу, сергей лавров, дмитрий песков, сша, в мире