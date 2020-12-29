Лавров пригрозил участникам Договора по открытому небу жесткими мерами
14:17 29.12.2020 (обновлено: 21:22 29.12.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия пока не получила гарантий соблюдения Договора об открытом небе (ДОН) его участниками, так что судьба документа под большим вопросом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Первая реакция стран-участниц договора на требование Москвы предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, отметил Лавров.
"Столь же невнятным был и ответ на второе наше требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся. А у нас есть данные о том, что США очень этого не хотели бы и добиваются от своих союзников, чтобы они нам препятствовали", - сказал министр.
"Поэтому мы предупредили партнеров по ДОН, что полутона здесь неприемлемы. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, то наши жесткие ответные меры не заставят себя долго ждать. Мы готовы к продолжению сотрудничества в рамках ДОН лишь при том понимании, что в самое ближайшее время все остающиеся в Договоре государства дадут нам прямые и твердые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования", - заявил Лавров.
"Пока мы таких гарантий не получили, так что дальнейшая судьба ДОН под большим вопросом", - подчеркнул он.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
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