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Лавров пригрозил участникам Договора по открытому небу жесткими мерами
Лавров пригрозил участникам Договора по открытому небу жесткими мерами
Россия пока не получила гарантий соблюдения Договора об открытом небе (ДОН) его участниками, так что судьба документа под большим вопросом, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:17
2020-12-29T21:22
россия
договор по открытому небу
сергей лавров
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия пока не получила гарантий соблюдения Договора об открытом небе (ДОН) его участниками, так что судьба документа под большим вопросом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.Первая реакция стран-участниц договора на требование Москвы предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, отметил Лавров."Столь же невнятным был и ответ на второе наше требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся. А у нас есть данные о том, что США очень этого не хотели бы и добиваются от своих союзников, чтобы они нам препятствовали", - сказал министр."Пока мы таких гарантий не получили, так что дальнейшая судьба ДОН под большим вопросом", - подчеркнул он.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;&gt;
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россия, договор по открытому небу, сергей лавров, дмитрий песков, сша, в мире

Лавров пригрозил участникам Договора по открытому небу жесткими мерами

14:17 29.12.2020 (обновлено: 21:22 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия пока не получила гарантий соблюдения Договора об открытом небе (ДОН) его участниками, так что судьба документа под большим вопросом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Первая реакция стран-участниц договора на требование Москвы предоставить четкие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, отметил Лавров.
"Столь же невнятным был и ответ на второе наше требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся. А у нас есть данные о том, что США очень этого не хотели бы и добиваются от своих союзников, чтобы они нам препятствовали", - сказал министр.

"Поэтому мы предупредили партнеров по ДОН, что полутона здесь неприемлемы. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, то наши жесткие ответные меры не заставят себя долго ждать. Мы готовы к продолжению сотрудничества в рамках ДОН лишь при том понимании, что в самое ближайшее время все остающиеся в Договоре государства дадут нам прямые и твердые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования", - заявил Лавров.

"Пока мы таких гарантий не получили, так что дальнейшая судьба ДОН под большим вопросом", - подчеркнул он.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 14:03
В МИД оценили будущее Договора по открытому небу при Байдене
 
РоссияДоговор по открытому небуСергей ЛавровДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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