https://ria.ru/20201229/dnr-1591433313.html

ДНР обвинила украинских силовиков в применении зажигательных мин

ДНР обвинила украинских силовиков в применении зажигательных мин

Украинские силовики выпустили по селу Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 зажигательных мин, заявили во вторник журналистам в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:34

2020-12-29T17:34

2020-12-29T17:34

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по селу Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 зажигательных мин, заявили во вторник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщили, что украинские силовики из минометов обстреляли Новую Таврию на юге республики."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) - Ленинское (юг ДНР – ред.), выпущено 12 зажигательных мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dnr-1589977528.html

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире