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ДНР обвинила украинских силовиков в применении зажигательных мин
ДНР обвинила украинских силовиков в применении зажигательных мин
Украинские силовики выпустили по селу Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 зажигательных мин, заявили во вторник журналистам в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:34
2020-12-29T17:34
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по селу Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 зажигательных мин, заявили во вторник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщили, что украинские силовики из минометов обстреляли Новую Таврию на юге республики."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) - Ленинское (юг ДНР – ред.), выпущено 12 зажигательных мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dnr-1589977528.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

ДНР обвинила украинских силовиков в применении зажигательных мин

17:34 29.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по селу Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики 12 зажигательных мин, заявили во вторник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили, что украинские силовики из минометов обстреляли Новую Таврию на юге республики.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) - Ленинское (юг ДНР – ред.), выпущено 12 зажигательных мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
В Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 20:47
В ДНР призвали не допустить срыва перемирия Киевом
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
 
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