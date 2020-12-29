https://ria.ru/20201229/deti-1591351790.html

Омбудсмен рассказал о состоянии детей в монастыре, где задержали Сергия

Омбудсмен рассказал о состоянии детей в монастыре, где задержали Сергия

Дети, которые живут в Среднеуральском монастыре, где задержали бывшего схиигумена Сергия, в порядке, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:38

2020-12-29T11:38

2020-12-29T12:34

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

свердловская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591333411_0:311:3076:2041_1920x0_80_0_0_c829f437aa0ad382bd9c12b6f1803a7f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Дети, которые живут в Среднеуральском монастыре, где задержали бывшего схиигумена Сергия, в порядке, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, его направили в Москву, где следствие будет просить суд арестовать его. В монастырь выехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также туда направился представитель епархии.По словам омбудсмена, дети живут с родителями, которые и будут определять их дальнейшую судьбу.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.

https://ria.ru/20201229/travmy-1591341787.html

москва

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из Среднеуральского монастыря Представитель епархии направляется в Среднеуральский монастырь в Свердловской области, где задержали бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает во вторник епархия. 2020-12-29T11:38 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), москва, свердловская область, происшествия