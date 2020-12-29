Омбудсмен рассказал о состоянии детей в монастыре, где задержали Сергия
11:38 29.12.2020 (обновлено: 12:34 29.12.2020)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Дети, которые живут в Среднеуральском монастыре, где задержали бывшего схиигумена Сергия, в порядке, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Ранее источник в правоохранительных органах Свердловской области сообщил РИА Новости, что Сергий задержан. Адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила, что ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, его направили в Москву, где следствие будет просить суд арестовать его. В монастырь выехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также туда направился представитель епархии.
"Я уже побывал там. Моя главная цель и задача была установить, все ли в порядке с детьми. С детьми все в порядке", - сказал Мороков в ответ на вопрос, находится ли он сейчас в монастыре.
По словам омбудсмена, дети живут с родителями, которые и будут определять их дальнейшую судьбу.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.