https://ria.ru/20201229/dengi-1591317914.html

Какие операции с деньгами окажутся под контролем в 2021 году

Какие операции с деньгами окажутся под контролем в 2021 году

С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T02:17

2020-12-29T02:17

2020-12-29T02:17

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отмечает Дорофеев.Начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в "антиотмывочном" законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575657680.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика