Какие операции с деньгами окажутся под контролем в 2021 году
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", - объясняет эксперт.
По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.
К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отмечает Дорофеев.
Начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в "антиотмывочном" законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил он.