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Адвокат заявил о дискриминации репатриантов из стран бывшего СССР
Адвокат заявил о дискриминации репатриантов из стран бывшего СССР
Новые правила получения израильских загранпаспортов направлены прежде всего против выходцев из стран бывшего СССР, которых власти необоснованно подозревают в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T23:38
2020-12-29T23:38
новости - религия и мировоззрение
ссср
израиль
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новые правила получения израильских загранпаспортов направлены прежде всего против выходцев из стран бывшего СССР, которых власти необоснованно подозревают в злоупотреблении гражданством Израиля, заявил РИА Новости старший партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский" Алекс Зернопольский. Ранее МВД израиля опубликовало инструкцию, по которой израильский загранпаспорт, дающий право безвизового въезда в 161 страну мира - "даркон" - выдается репатрианту на год. При этом ранее его давали сразу на пять лет. Теперь же для получения пятилетнего паспорта новый гражданин должен прожить в Израиле не менее 75 процентов времени. Если же репатриант прожил в Израиле меньший период и не укоренился в стране, то, по словам Зернопольского вместо продления "даркона" он получит "лессе-пассе" — временный загранпаспорт, который выдавали до 2017 года. "Эти директивы МВД являются не чем иным, как дискриминацией новых репатриантов и ущемляют их конституционные права. И похоже, что законопроект специально нацелен на репатриантов из бывшего СССР. Для таких предположений было немало предпосылок: упоминание в законопроекте репатриантов из стран бывшего Советского Союза в контексте злоупотребления гражданством (получение его ради "даркона" без желания реально проживать в Израиле), и прошлые попытки поменять Закон о возвращении, лишив третье поколение евреев права на гражданство, и скандальные сюжеты на телевидении, "обличающие" русскоязычную иммиграцию", - считает Зернопольский.По его словам, более 60 процентов от общего числа репатриантов составляют как раз выходцы из стран постсоветского пространства. Как отметил адвокат, подобная практика была и до 2017 года, когда приняли закон о выдаче сразу пятилетних "дарконов". С юридической точки зрения, отметил он, любое разделение граждан на категории, которое отражается в новом положении МВД, противоречит образу правового и демократического государства."Нет никаких доказательств того, что новые репатрианты получают израильские паспорта для использования в преступных целях. Там также не учитывается, что некоторые репатрианты, получившие израильское гражданство, могут иметь жизненно важные интересы в стране исхода: бизнес, работа, семья, пожилые родственники", - подчеркнул адвокат.С 2015 года, по различным данным, в Израиль переехало порядка 40 тысяч россиян.
https://radiosputnik.ria.ru/20200601/1572270993.html
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новости - религия и мировоззрение, ссср, израиль, в мире

Адвокат заявил о дискриминации репатриантов из стран бывшего СССР

23:38 29.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФехтование. Чемпионат мира. Второй день
Фехтование. Чемпионат мира. Второй день - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новые правила получения израильских загранпаспортов направлены прежде всего против выходцев из стран бывшего СССР, которых власти необоснованно подозревают в злоупотреблении гражданством Израиля, заявил РИА Новости старший партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский" Алекс Зернопольский.
Ранее МВД израиля опубликовало инструкцию, по которой израильский загранпаспорт, дающий право безвизового въезда в 161 страну мира - "даркон" - выдается репатрианту на год. При этом ранее его давали сразу на пять лет. Теперь же для получения пятилетнего паспорта новый гражданин должен прожить в Израиле не менее 75 процентов времени. Если же репатриант прожил в Израиле меньший период и не укоренился в стране, то, по словам Зернопольского вместо продления "даркона" он получит "лессе-пассе" — временный загранпаспорт, который выдавали до 2017 года.
"Эти директивы МВД являются не чем иным, как дискриминацией новых репатриантов и ущемляют их конституционные права. И похоже, что законопроект специально нацелен на репатриантов из бывшего СССР. Для таких предположений было немало предпосылок: упоминание в законопроекте репатриантов из стран бывшего Советского Союза в контексте злоупотребления гражданством (получение его ради "даркона" без желания реально проживать в Израиле), и прошлые попытки поменять Закон о возвращении, лишив третье поколение евреев права на гражданство, и скандальные сюжеты на телевидении, "обличающие" русскоязычную иммиграцию", - считает Зернопольский.
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По его словам, более 60 процентов от общего числа репатриантов составляют как раз выходцы из стран постсоветского пространства. Как отметил адвокат, подобная практика была и до 2017 года, когда приняли закон о выдаче сразу пятилетних "дарконов". С юридической точки зрения, отметил он, любое разделение граждан на категории, которое отражается в новом положении МВД, противоречит образу правового и демократического государства.
"Нет никаких доказательств того, что новые репатрианты получают израильские паспорта для использования в преступных целях. Там также не учитывается, что некоторые репатрианты, получившие израильское гражданство, могут иметь жизненно важные интересы в стране исхода: бизнес, работа, семья, пожилые родственники", - подчеркнул адвокат.
С 2015 года, по различным данным, в Израиль переехало порядка 40 тысяч россиян.
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