https://ria.ru/20201229/chubays-1591379251.html

Чубайс рассказал, о чем попросил Путина перед уходом из "Роснано"

Чубайс рассказал, о чем попросил Путина перед уходом из "Роснано"

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с Владимиром Путиным свой... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:28

2020-12-29T13:28

2020-12-29T15:11

сергей куликов

ростех

роснано

владимир путин

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего.В начале декабря УК "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии, а до этого около десяти лет посвятивший госкорпорации "Ростех".По его словам, Путин сам предложил Чубайсу стать спецпредставителем по достижению целей устойчивого развития. Экс-глава "Роснано" рассказал, что согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим."В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. <...> Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента", — подчеркнул Чубайс.

https://ria.ru/20201209/chubays-1588385551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, ростех, роснано, владимир путин, анатолий чубайс, политика