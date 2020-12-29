https://ria.ru/20201229/chubays-1591379251.html
Чубайс рассказал, о чем попросил Путина перед уходом из "Роснано"
Чубайс рассказал, о чем попросил Путина перед уходом из "Роснано"
Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с Владимиром Путиным свой... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:28
2020-12-29T13:28
2020-12-29T15:11
сергей куликов
ростех
роснано
владимир путин
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал, что перед своим уходом из "Роснано" обсудил с Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего.В начале декабря УК "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии, а до этого около десяти лет посвятивший госкорпорации "Ростех".По его словам, Путин сам предложил Чубайсу стать спецпредставителем по достижению целей устойчивого развития. Экс-глава "Роснано" рассказал, что согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим."В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. <...> Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента", — подчеркнул Чубайс.
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сергей куликов, ростех, роснано, владимир путин, анатолий чубайс, политика
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс
рассказал, что перед своим уходом из "Роснано
" обсудил с Владимиром Путиным
свой отказ от должности госслужащего.
В начале декабря УК "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов
, пришедший с поста первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии, а до этого около десяти лет посвятивший госкорпорации "Ростех
".
"У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что "он не встретился с Чубайсом" и что "президент не назвал его имени". А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком (Путин говорил по видеосвязи с новым главой "Роснано" Куликовым. — Прим. ред.)?" — сказал Чубайс в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, Путин сам предложил Чубайсу стать спецпредставителем по достижению целей устойчивого развития. Экс-глава "Роснано" рассказал, что согласился, но с тем условием, что формально не будет государственным служащим.
"В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. <...> Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента", — подчеркнул Чубайс.