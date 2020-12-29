https://ria.ru/20201229/byudzhet-1591318167.html

Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей конгресса США преодолела президентское вето на 740-миллиардный оборонный бюджет, предусматривающий в том числе новый санкции против... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T02:53

2020-12-29T02:53

2020-12-29T07:38

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_8438a84fd76c2c0775ab1e5ce23bd908.jpg

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Палата представителей конгресса США преодолела президентское вето на 740-миллиардный оборонный бюджет, предусматривающий в том числе новый санкции против российского газопровода "Северный поток — 2".На прошлой неделе президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Для преодоления вето в палате представителей было необходимо получить две трети голосов ее членов.Преодоление вето поддержали 322 конгрессмена при 290 необходимых голосах, против выступили 87 из 435 членов палаты представителей. Большинство проголосовавших "за" – демократы. Теперь аналогичное голосование должен провести сенат, где большинство голосов у республиканцев.Трамп, как и обещал, отказался подписать оборонный бюджет, назвав его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к включенным в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.Оборонный бюджет, который, как и ожидалось, может быть одобрен в обход президентского вето, если получит необходимую поддержку конгресса, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

https://ria.ru/20201228/migranty-1591313941.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире