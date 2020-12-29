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Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет
Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет
Палата представителей конгресса США преодолела президентское вето на 740-миллиардный оборонный бюджет, предусматривающий в том числе новый санкции против... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T02:53
2020-12-29T07:38
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Палата представителей конгресса США преодолела президентское вето на 740-миллиардный оборонный бюджет, предусматривающий в том числе новый санкции против российского газопровода "Северный поток — 2".На прошлой неделе президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Для преодоления вето в палате представителей было необходимо получить две трети голосов ее членов.Преодоление вето поддержали 322 конгрессмена при 290 необходимых голосах, против выступили 87 из 435 членов палаты представителей. Большинство проголосовавших "за" – демократы. Теперь аналогичное голосование должен провести сенат, где большинство голосов у республиканцев.Трамп, как и обещал, отказался подписать оборонный бюджет, назвав его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к включенным в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.Оборонный бюджет, который, как и ожидалось, может быть одобрен в обход президентского вето, если получит необходимую поддержку конгресса, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
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дональд трамп, сша, в мире

Палата представителей США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

02:53 29.12.2020 (обновлено: 07:38 29.12.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Палата представителей конгресса США преодолела президентское вето на 740-миллиардный оборонный бюджет, предусматривающий в том числе новый санкции против российского газопровода "Северный поток — 2".
На прошлой неделе президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса оборонный бюджет. Для преодоления вето в палате представителей было необходимо получить две трети голосов ее членов.
Преодоление вето поддержали 322 конгрессмена при 290 необходимых голосах, против выступили 87 из 435 членов палаты представителей. Большинство проголосовавших "за" – демократы.
Теперь аналогичное голосование должен провести сенат, где большинство голосов у республиканцев.
Трамп, как и обещал, отказался подписать оборонный бюджет, назвав его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к включенным в документ статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.
Оборонный бюджет, который, как и ожидалось, может быть одобрен в обход президентского вето, если получит необходимую поддержку конгресса, предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
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