https://ria.ru/20201229/buzova-1591229337.html

Ольга Бузова объяснила, почему ее считают "глупой"

Ольга Бузова объяснила, почему ее считают "глупой"

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелия объяснила, почему многие считают ее глупой, несмотря на красный диплом и знание немецкого языка. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T00:25

2020-12-29T00:25

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелия объяснила, почему многие считают ее глупой, несмотря на красный диплом и знание немецкого языка. "Тебя это обижает?" — спросила Джугелия. "Сейчас меня это совсем не обижает. Меня задевает невежество людей, распущенность, хамство, грубость, наглость — меня многое может обидеть, но не это. Может, они путают глупость с наивностью?" — ответила телеведущая.Она подчеркнула, что в жизни действительно совершает ошибки, так как постоянно наступает на одни и те же грабли, ведется на провокации."Ты знаешь, что там ошпаришься, там горячо, но все равно кладешь руку — это глупость. Но ты все равно надеешься: может, там все уже остыло?" — рассуждает Бузова. Она заявила, что такие вещи происходят не из-за того, что находится в сценическом образе, как многие считают. По словам Бузовой, она часто позволяла себе быть чересчур эмоциональной или говорить что-то, не подумав. Все это в итоге сказалось на том, как ее сейчас воспринимают коллеги и поклонники. Однако Ольга ни о чем не жалеет.Ранее стало известно, что Ольгу Бузову и Ксению Бородину не уволят с ТНТ после того, как руководство канала объявило о закрытии шоу "Дом-2", где они были ведущими. Девушки продолжат вести программу "Бородина против Бузовой", тематику которой планируют изменить.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/dom2-1589976304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ксения бородина, ольга бузова