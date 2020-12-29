https://ria.ru/20201229/buzova-1591229337.html
Ольга Бузова объяснила, почему ее считают "глупой"
Ольга Бузова объяснила, почему ее считают "глупой"
Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелия объяснила, почему многие считают ее глупой, несмотря на красный диплом и знание немецкого языка. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:25
2020-12-29T00:25
2020-12-29T00:26
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелия объяснила, почему многие считают ее глупой, несмотря на красный диплом и знание немецкого языка. "Тебя это обижает?" — спросила Джугелия. "Сейчас меня это совсем не обижает. Меня задевает невежество людей, распущенность, хамство, грубость, наглость — меня многое может обидеть, но не это. Может, они путают глупость с наивностью?" — ответила телеведущая.Она подчеркнула, что в жизни действительно совершает ошибки, так как постоянно наступает на одни и те же грабли, ведется на провокации."Ты знаешь, что там ошпаришься, там горячо, но все равно кладешь руку — это глупость. Но ты все равно надеешься: может, там все уже остыло?" — рассуждает Бузова. Она заявила, что такие вещи происходят не из-за того, что находится в сценическом образе, как многие считают. По словам Бузовой, она часто позволяла себе быть чересчур эмоциональной или говорить что-то, не подумав. Все это в итоге сказалось на том, как ее сейчас воспринимают коллеги и поклонники. Однако Ольга ни о чем не жалеет.Ранее стало известно, что Ольгу Бузову и Ксению Бородину не уволят с ТНТ после того, как руководство канала объявило о закрытии шоу "Дом-2", где они были ведущими. Девушки продолжат вести программу "Бородина против Бузовой", тематику которой планируют изменить.
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знаменитости, звезды, ксения бородина, ольга бузова
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелия объяснила
, почему многие считают ее глупой, несмотря на красный диплом и знание немецкого языка.
"Тебя это обижает?" — спросила Джугелия.
"Сейчас меня это совсем не обижает. Меня задевает невежество людей, распущенность, хамство, грубость, наглость — меня многое может обидеть, но не это. Может, они путают глупость с наивностью?" — ответила телеведущая.
Она подчеркнула, что в жизни действительно совершает ошибки, так как постоянно наступает на одни и те же грабли, ведется на провокации.
"Ты знаешь, что там ошпаришься, там горячо, но все равно кладешь руку — это глупость. Но ты все равно надеешься: может, там все уже остыло?" — рассуждает Бузова.
Она заявила, что такие вещи происходят не из-за того, что находится в сценическом образе, как многие считают.
"Как вы не можете понять? Это не образ, созданный тысячами продюсеров, которые указывают мне, что говорить. Это — я", — заверила певица.
По словам Бузовой, она часто позволяла себе быть чересчур эмоциональной или говорить что-то, не подумав. Все это в итоге сказалось на том, как ее сейчас воспринимают коллеги и поклонники. Однако Ольга ни о чем не жалеет.
Ранее стало известно
, что Ольгу Бузову и Ксению Бородину не уволят с ТНТ после того, как руководство канала объявило о закрытии шоу "Дом-2", где они были ведущими. Девушки продолжат вести программу "Бородина против Бузовой", тематику которой планируют изменить.