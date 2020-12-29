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Песков назвал умозаключения о бункере Путина полной ерундой
Песков назвал умозаключения о бункере Путина полной ерундой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал умозаключения о существовании "бункера" Владимира Путина "полной ерундой" . РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:12
2020-12-29T18:12
2020-12-29T20:46
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал умозаключения о существовании "бункера" Владимира Путина "полной ерундой" .Песков отметил, что одну комнату можно сфотографировать по-разному, а потом попытаться найти какие-то отличия."И вы их найдете. Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде, в разных городах мира. И он работает при необходимости в любом из этих кабинетов", — пояснил представитель Кремля.По словам Пескова, заявления о сокрытии местонахождения "бункера" не что иное, как теории заговора."Но я имею в виду, что ерунда — все вот эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно", — добавил он.
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дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал умозаключения о существовании "бункера" Владимира Путина
"полной ерундой" .
"Это все ерунда абсолютная. Такие, знаете, литературные экзерсисы", — сказал он в программе "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на канале RTVI.
Песков отметил, что одну комнату можно сфотографировать по-разному, а потом попытаться найти какие-то отличия.
"И вы их найдете. Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде, в разных городах мира. И он работает при необходимости в любом из этих кабинетов", — пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, заявления о сокрытии местонахождения "бункера" не что иное, как теории заговора.
"Но я имею в виду, что ерунда — все вот эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно", — добавил он.