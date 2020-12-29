https://ria.ru/20201229/bunker-1591443624.html

Песков назвал умозаключения о бункере Путина полной ерундой

Песков назвал умозаключения о бункере Путина полной ерундой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал умозаключения о существовании "бункера" Владимира Путина "полной ерундой" . РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:12

2020-12-29T18:12

2020-12-29T20:46

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал умозаключения о существовании "бункера" Владимира Путина "полной ерундой" .Песков отметил, что одну комнату можно сфотографировать по-разному, а потом попытаться найти какие-то отличия."И вы их найдете. Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде, в разных городах мира. И он работает при необходимости в любом из этих кабинетов", — пояснил представитель Кремля.По словам Пескова, заявления о сокрытии местонахождения "бункера" не что иное, как теории заговора."Но я имею в виду, что ерунда — все вот эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно", — добавил он.

https://ria.ru/20201228/putin-1591207857.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика