https://ria.ru/20201229/belorussiya-1591355621.html

Минск раскритиковал заморозку счетов санатория "Беларусь" в Литве

Минск раскритиковал заморозку счетов санатория "Беларусь" в Литве

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал циничным решение о заморозке счетов санатория "Беларусь" в Литве, принадлежащего государству. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:56

2020-12-29T11:56

2020-12-29T11:56

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал циничным решение о заморозке счетов санатория "Беларусь" в Литве, принадлежащего государству.Восемнадцатого декабря счета санатория "Беларусь", расположенного в литовском Друскининкае, оказались заморожены скандинавским банком Swedbank. МИД Литвы заявил, что в правительстве страны обсуждают ситуацию, которую антибелорусские санкции ЕС создали вокруг этого санатория. ЕС ранее ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций, однако санатория "Беларусь" в нем нет.По словам пресс-секретаря, в погоне за политическими дивидендами "доброжелатели" Белоруссии "продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они якобы ратуют". Как указал представитель МИД, санаторий "Беларусь" в литовском Друскиникае - медучреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов, там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, из них более 6,5 тысячи детей."Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию?" - отметил пресс-секретарь.По его словам, правда заключается и в том, что под "санкционный шабаш" Вильнюса попадают не только белорусские граждане, наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев. Глаз констатировал, что санаторий "Беларусь" ‑ один из крупнейших на территории Литвы, из 400 сотрудников почти 90% - это литовские граждане, при этом белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая."Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей. Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих", - добавил пресс-секретарь МИД.

https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584961791.html

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