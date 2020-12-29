https://ria.ru/20201229/belorussiya-1591355621.html
Минск раскритиковал заморозку счетов санатория "Беларусь" в Литве
Минск раскритиковал заморозку счетов санатория "Беларусь" в Литве
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал циничным решение о заморозке счетов санатория "Беларусь" в Литве, принадлежащего государству. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:56
2020-12-29T11:56
2020-12-29T11:56
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал циничным решение о заморозке счетов санатория "Беларусь" в Литве, принадлежащего государству.Восемнадцатого декабря счета санатория "Беларусь", расположенного в литовском Друскининкае, оказались заморожены скандинавским банком Swedbank. МИД Литвы заявил, что в правительстве страны обсуждают ситуацию, которую антибелорусские санкции ЕС создали вокруг этого санатория. ЕС ранее ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций, однако санатория "Беларусь" в нем нет.По словам пресс-секретаря, в погоне за политическими дивидендами "доброжелатели" Белоруссии "продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они якобы ратуют". Как указал представитель МИД, санаторий "Беларусь" в литовском Друскиникае - медучреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов, там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, из них более 6,5 тысячи детей."Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию?" - отметил пресс-секретарь.По его словам, правда заключается и в том, что под "санкционный шабаш" Вильнюса попадают не только белорусские граждане, наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев. Глаз констатировал, что санаторий "Беларусь" ‑ один из крупнейших на территории Литвы, из 400 сотрудников почти 90% - это литовские граждане, при этом белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая."Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей. Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих", - добавил пресс-секретарь МИД.
https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html
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swedbank, мид литвы, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, литва, в мире
МИНСК, 29 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии
Анатолий Глаз назвал циничным решение о заморозке счетов санатория "Беларусь" в Литве
, принадлежащего государству.
Восемнадцатого декабря счета санатория "Беларусь", расположенного в литовском Друскининкае, оказались заморожены скандинавским банком Swedbank. МИД Литвы
заявил, что в правительстве страны обсуждают ситуацию, которую антибелорусские санкции ЕС создали вокруг этого санатория. ЕС ранее ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии
, в который вошли 29 физлиц и семь организаций, однако санатория "Беларусь" в нем нет.
"Это не только та ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы. Сразу литовская сторона совершенно бездумно или наоборот – осознанно – заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну – пока только заявляет – о героических усилиях по решению вопроса. Ситуация, разумеется, у нас на контроле, и мы обязательно проинформируем общественность, когда ее решит литовская сторона. Ответственность здесь очевидна и просто словами, надеемся, отделаться не удастся. Хочу еще раз обратить внимание на всю циничность принятых решений", - говорится в заявлении Глаза, распространенном пресс-службой.
По словам пресс-секретаря, в погоне за политическими дивидендами "доброжелатели" Белоруссии "продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они якобы ратуют". Как указал представитель МИД, санаторий "Беларусь" в литовском Друскиникае - медучреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для детей-инвалидов, там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, из них более 6,5 тысячи детей.
"Литовская сторона вместе с инициаторами санкционного пакета ведь сможет ответить перед каждым из них и предоставить компенсацию?" - отметил пресс-секретарь.
По его словам, правда заключается и в том, что под "санкционный шабаш" Вильнюса
попадают не только белорусские граждане, наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев. Глаз констатировал, что санаторий "Беларусь" ‑ один из крупнейших на территории Литвы, из 400 сотрудников почти 90% - это литовские граждане, при этом белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая.
"Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей. Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих", - добавил пресс-секретарь МИД.