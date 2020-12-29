https://ria.ru/20201229/baza-1591353463.html

Министр обороны Армении посетил российскую военную базу

Министр обороны Армении посетил российскую военную базу

Военная делегация Минобороны Армении под руководством министра обороны Вагаршака Арутюняна посетила 102-ю военную базу Южного военного округа, сообщает... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:47

2020-12-29T11:47

2020-12-29T11:47

россия

вагаршак арутюнян

южный военный округ

свердловская область

армения

в мире

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости. Военная делегация Минобороны Армении под руководством министра обороны Вагаршака Арутюняна посетила 102-ю военную базу Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.Визит состоялся во вторник в честь дня образования соединения.Отдельными пунктами программы стали посещение членами делегации расположенных на территории базы православной церкви Святой великомученицы Александры и военно-исторического музея соединения.102-я военная база является правопреемницей 1415-го стрелкового полка 435-й стрелковой дивизии, формирование которого было начато 29 декабря 1941 года в Свердловской области. Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

https://ria.ru/20201217/serbiya-1589760032.html

россия

свердловская область

армения

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россия, вагаршак арутюнян, южный военный округ, свердловская область, армения, в мире