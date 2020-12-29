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Министр обороны Армении посетил российскую военную базу
Министр обороны Армении посетил российскую военную базу
Военная делегация Минобороны Армении под руководством министра обороны Вагаршака Арутюняна посетила 102-ю военную базу Южного военного округа, сообщает... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:47
2020-12-29T11:47
россия
вагаршак арутюнян
южный военный округ
свердловская область
армения
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости. Военная делегация Минобороны Армении под руководством министра обороны Вагаршака Арутюняна посетила 102-ю военную базу Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.Визит состоялся во вторник в честь дня образования соединения.Отдельными пунктами программы стали посещение членами делегации расположенных на территории базы православной церкви Святой великомученицы Александры и военно-исторического музея соединения.102-я военная база является правопреемницей 1415-го стрелкового полка 435-й стрелковой дивизии, формирование которого было начато 29 декабря 1941 года в Свердловской области. Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.
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россия, вагаршак арутюнян, южный военный округ, свердловская область, армения, в мире

Министр обороны Армении посетил российскую военную базу

11:47 29.12.2020
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВагаршак Арутюнян
Вагаршак Арутюнян - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости. Военная делегация Минобороны Армении под руководством министра обороны Вагаршака Арутюняна посетила 102-ю военную базу Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.
Визит состоялся во вторник в честь дня образования соединения.

"В рамках визита армянские военные ознакомились с объектами инфраструктуры, образцами вооружения и военной техники российской военной базы, поздравили командование и личный состав с днем образования воинской части и наступающим Новым годом", - говорится в сообщении.

Отдельными пунктами программы стали посещение членами делегации расположенных на территории базы православной церкви Святой великомученицы Александры и военно-исторического музея соединения.
102-я военная база является правопреемницей 1415-го стрелкового полка 435-й стрелковой дивизии, формирование которого было начато 29 декабря 1941 года в Свердловской области. Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.
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