https://ria.ru/20201229/bayden-1591390218.html

Лавров не рассчитывает на скорое выправление отношений с США при Байдене

Лавров не рассчитывает на скорое выправление отношений с США при Байдене

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийская истерия в США не оставляет шансов на выправление отношений Москвы и Вашингтона, которые стали заложниками... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:17

2020-12-29T14:17

2020-12-29T14:21

в мире

россия

сергей лавров

джо байден

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийская истерия в США не оставляет шансов на выправление отношений Москвы и Вашингтона, которые стали заложниками внутриполитических распрей в США, рассчитывать на перемены при новой американской администрации не приходится."К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.Так он ответил на вопрос о перспективах двустороннего сотрудничества при новой администрации США во главе с избранным президентом Джо Байденом.Глава российской дипломатии подчеркнул, что "захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности". "Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества", - добавил министр.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/bayden-1591371122.html

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в мире, россия, сергей лавров, джо байден, сша