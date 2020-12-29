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Лавров не рассчитывает на скорое выправление отношений с США при Байдене
Лавров не рассчитывает на скорое выправление отношений с США при Байдене
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийская истерия в США не оставляет шансов на выправление отношений Москвы и Вашингтона, которые стали заложниками... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:17
2020-12-29T14:17
2020-12-29T14:21
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийская истерия в США не оставляет шансов на выправление отношений Москвы и Вашингтона, которые стали заложниками внутриполитических распрей в США, рассчитывать на перемены при новой американской администрации не приходится."К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.Так он ответил на вопрос о перспективах двустороннего сотрудничества при новой администрации США во главе с избранным президентом Джо Байденом.Глава российской дипломатии подчеркнул, что "захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности". "Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества", - добавил министр.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/bayden-1591371122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, сергей лавров, джо байден, сша
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что антироссийская истерия в США не оставляет шансов на выправление отношений Москвы и Вашингтона, которые стали заложниками внутриполитических распрей в США, рассчитывать на перемены при новой американской администрации не приходится.
"К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Так он ответил на вопрос о перспективах двустороннего сотрудничества при новой администрации США
во главе с избранным президентом Джо Байденом
.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что "захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности". "Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества", - добавил министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.