https://ria.ru/20201229/bayden-1591319458.html
Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
Пентагон опроверг заявление избранного президента США Джо Байдена о том, что политическое руководство ведомства создает препятствия в процессе передачи власти. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T04:11
2020-12-29T04:11
2020-12-29T04:11
министерство обороны сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Пентагон опроверг заявление избранного президента США Джо Байдена о том, что политическое руководство ведомства создает препятствия в процессе передачи власти."Министерство обороны провело 164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передало более 5 тысяч страниц документов – гораздо больше, чем требовала переходная команда Байдена", - сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер в опубликованном на сайте Пентагона заявлении.Ранее в понедельник Байден заявил, что политическое руководство минобороны препятствует процессу передачи власти следующей администрации президента.Как заявил в связи с этим и.о. главы Пентагона, возглавляемое им ведомство "превзошло" усилия предыдущих администраций в отношении передачи информации и заверил в готовности ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена. "Политические назначенцы и карьерные сотрудники Пентагона в сжатых временных рамках работают с высочайшим профессионализмом, поддерживая усилия переходной команды, и продолжат делать это в прозрачной и коллегиальной манере, отвечающей высочайшим стандартам ведомства", - заявил Миллер.Ранее представители Байдена уже заявляли, что Пентагон отказывается взаимодействовать по вопросам передачи власти, но оборонное ведомство опровергло эти заявления, объяснив задержку праздничным графиком.
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министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Пентагон
опроверг заявление избранного президента США Джо Байдена
о том, что политическое руководство ведомства создает препятствия в процессе передачи власти.
"Министерство обороны провело 164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передало более 5 тысяч страниц документов – гораздо больше, чем требовала переходная команда Байдена", - сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер в опубликованном на сайте Пентагона
заявлении.
Ранее в понедельник Байден заявил, что политическое руководство минобороны препятствует процессу передачи власти следующей администрации президента.
Как заявил в связи с этим и.о. главы Пентагона, возглавляемое им ведомство "превзошло" усилия предыдущих администраций в отношении передачи информации и заверил в готовности ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена. "Политические назначенцы и карьерные сотрудники Пентагона в сжатых временных рамках работают с высочайшим профессионализмом, поддерживая усилия переходной команды, и продолжат делать это в прозрачной и коллегиальной манере, отвечающей высочайшим стандартам ведомства", - заявил Миллер.
Ранее представители Байдена уже заявляли, что Пентагон отказывается взаимодействовать по вопросам передачи власти, но оборонное ведомство опровергло эти заявления, объяснив задержку праздничным графиком.