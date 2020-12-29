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Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
Пентагон опроверг заявление избранного президента США Джо Байдена о том, что политическое руководство ведомства создает препятствия в процессе передачи власти. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T04:11
2020-12-29T04:11
министерство обороны сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Пентагон опроверг заявление избранного президента США Джо Байдена о том, что политическое руководство ведомства создает препятствия в процессе передачи власти."Министерство обороны провело 164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передало более 5 тысяч страниц документов – гораздо больше, чем требовала переходная команда Байдена", - сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер в опубликованном на сайте Пентагона заявлении.Ранее в понедельник Байден заявил, что политическое руководство минобороны препятствует процессу передачи власти следующей администрации президента.Как заявил в связи с этим и.о. главы Пентагона, возглавляемое им ведомство "превзошло" усилия предыдущих администраций в отношении передачи информации и заверил в готовности ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена. "Политические назначенцы и карьерные сотрудники Пентагона в сжатых временных рамках работают с высочайшим профессионализмом, поддерживая усилия переходной команды, и продолжат делать это в прозрачной и коллегиальной манере, отвечающей высочайшим стандартам ведомства", - заявил Миллер.Ранее представители Байдена уже заявляли, что Пентагон отказывается взаимодействовать по вопросам передачи власти, но оборонное ведомство опровергло эти заявления, объяснив задержку праздничным графиком.
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министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти

04:11 29.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Пентагон опроверг заявление избранного президента США Джо Байдена о том, что политическое руководство ведомства создает препятствия в процессе передачи власти.
"Министерство обороны провело 164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передало более 5 тысяч страниц документов – гораздо больше, чем требовала переходная команда Байдена", - сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер в опубликованном на сайте Пентагона заявлении.
Ранее в понедельник Байден заявил, что политическое руководство минобороны препятствует процессу передачи власти следующей администрации президента.
Как заявил в связи с этим и.о. главы Пентагона, возглавляемое им ведомство "превзошло" усилия предыдущих администраций в отношении передачи информации и заверил в готовности ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена. "Политические назначенцы и карьерные сотрудники Пентагона в сжатых временных рамках работают с высочайшим профессионализмом, поддерживая усилия переходной команды, и продолжат делать это в прозрачной и коллегиальной манере, отвечающей высочайшим стандартам ведомства", - заявил Миллер.
Ранее представители Байдена уже заявляли, что Пентагон отказывается взаимодействовать по вопросам передачи власти, но оборонное ведомство опровергло эти заявления, объяснив задержку праздничным графиком.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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