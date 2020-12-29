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https://ria.ru/20201229/bankrotstvo-1591245536.html
Банкрот на скорую руку: плюсы и минусы списания долгов без суда
Банкрот на скорую руку: плюсы и минусы списания долгов без суда
Пандемия лишила привычной работы и стабильных доходов тысячи людей. Долги перед банками нарастают снежным комом. У тех, кто оказался в сложной ситуации, есть... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:00
2020-12-29T08:00
долги
банкротство
экономика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пандемия лишила привычной работы и стабильных доходов тысячи людей. Долги перед банками нарастают снежным комом. У тех, кто оказался в сложной ситуации, есть возможность сбросить с плеч финансовый груз быстро и бесплатно. С 1 сентября можно подать заявление на банкротство во внесудебном порядке. Однако юристы и сами банки предупреждают: не все так просто, как выглядит на первый взгляд.Обанкротиться по-быстромуБанкротство физических лиц в России расширяется как минимум в арифметической прогрессии. За пять лет финансово несостоятельными признаны около 240 тысяч человек. Ежегодный прирост — почти 50 процентов, отмечает глава проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Обанкротиться можно во внесудебном порядке, обратившись в МФЦ. Однако одобряют лишь четверть заявок — остальные возвращают из-за несоответствия требованиям. "Россияне еще не разобрались в процедуре и не знают, подходят ли их случаи под установленные законом критерии", — поясняет Евгения Лазарева.Упрощенный порядок предусмотрен только для тех, кто просрочил выплаты более чем на 90 дней. Минимум — 50 тысяч. Не больше этой суммы должно быть и на счетах потенциального банкрота. И никаких доходов и имущества.Еще важный момент — исполнительное производство по взысканию долга должно быть закрыто. Это происходит так: банк подает в суд иск, его удовлетворяют, и кредитор получает исполнительный лист. Затем документ попадает к приставу. Если у заемщика нет денег и имущества, выносят постановление о невозможности взыскания.Проще говоря, на момент обращения в МФЦ заявитель должен быть гол как сокол. "Но если он получает, например, наследство, либо иным способом меняется его материальное положение — процедура прекращается. В судебном варианте имущество поступает в конкурсную массу", — указывает Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Поэтому в ОНФ считают, что необходимо установить четкий срок для завершения исполнительного производства. Например, три месяца. Сейчас внесудебное разбирательство занимает полгода, а служители Фемиды могут рассматривать дело годами. Затягивается процесс обычно, когда кредитор оспаривает банкротство клиента.Заработать на чужой несостоятельностиМежду тем интернет пестрит предложениями от так называемых банкротных посредников — физлиц и компаний, обещающих гарантированно избавить от претензий кредитора. Однако не стоит торопиться."Банкротство чуть ли не единственный способ выйти из сложного финансового положения. Особенно в регионах, где за пятьсот тысяч можно купить жилье. Для сравнения: полмиллиона — минимальная сумма для подачи заявления на банкротство в судебном порядке. Снижение порога до 50 тысяч — один из плюсов упрощенной процедуры", — поясняет Алексей Кричевский.Но риски тоже нужно тщательно оценивать, подчеркивает он. Не стоит забывать и о последствиях банкротства. Сложно будет получить новые кредиты, особенно крупные. Возникнут трудности с ведением бизнеса.Ассоциация банков России обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой изменить закон о рекламе. Финансисты предупреждают, что "банкротные посредники" вводят потенциальных клиентов в заблуждение: показывают только положительные аспекты, а про негативные умалчивают.Пандемия разоряетПо оценке Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), около 1,8 миллиона заемщиков находятся в зоне риска. Больше всего кредитов берут в возрасте 30-45 лет. Эти люди трудоспособны, но сейчас очень уязвимы из-за экономических последствий первой волны пандемии.Вторая волна прошла мягче, считает управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов. "Банки и их клиенты адаптировались. Поэтому в следующем году личное банкротство не будет столь лихорадочным. При детальном его изучении вскрывается масса неприятных сюрпризов. Например, стандартный заемщик рискует перейти в категорию должника с испорченной кредитной историей", — отмечает собеседник агентства.В целом внесудебное банкротство подходит тем, кому под силу самостоятельно разобраться в требованиях, условиях, рисках. Надо повышать финансовую грамотность — с этим в стране пока большие проблемы. По данным НАФИ, почти половина заемщиков даже не сравнивают условия по кредитам в банках, а каждый пятый и вовсе не читает договор.
https://ria.ru/20201228/bankrotstvo-1591158352.html
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долги, банкротство, экономика

Банкрот на скорую руку: плюсы и минусы списания долгов без суда

08:00 29.12.2020
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеСотрудники за работой в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Сотрудники за работой в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пандемия лишила привычной работы и стабильных доходов тысячи людей. Долги перед банками нарастают снежным комом. У тех, кто оказался в сложной ситуации, есть возможность сбросить с плеч финансовый груз быстро и бесплатно. С 1 сентября можно подать заявление на банкротство во внесудебном порядке. Однако юристы и сами банки предупреждают: не все так просто, как выглядит на первый взгляд.

Обанкротиться по-быстрому

Банкротство физических лиц в России расширяется как минимум в арифметической прогрессии. За пять лет финансово несостоятельными признаны около 240 тысяч человек. Ежегодный прирост — почти 50 процентов, отмечает глава проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Обанкротиться можно во внесудебном порядке, обратившись в МФЦ. Однако одобряют лишь четверть заявок — остальные возвращают из-за несоответствия требованиям. "Россияне еще не разобрались в процедуре и не знают, подходят ли их случаи под установленные законом критерии", — поясняет Евгения Лазарева.
Упрощенный порядок предусмотрен только для тех, кто просрочил выплаты более чем на 90 дней. Минимум — 50 тысяч. Не больше этой суммы должно быть и на счетах потенциального банкрота. И никаких доходов и имущества.
Еще важный момент — исполнительное производство по взысканию долга должно быть закрыто. Это происходит так: банк подает в суд иск, его удовлетворяют, и кредитор получает исполнительный лист. Затем документ попадает к приставу. Если у заемщика нет денег и имущества, выносят постановление о невозможности взыскания.
Проще говоря, на момент обращения в МФЦ заявитель должен быть гол как сокол. "Но если он получает, например, наследство, либо иным способом меняется его материальное положение — процедура прекращается. В судебном варианте имущество поступает в конкурсную массу", — указывает Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Поэтому в ОНФ считают, что необходимо установить четкий срок для завершения исполнительного производства. Например, три месяца. Сейчас внесудебное разбирательство занимает полгода, а служители Фемиды могут рассматривать дело годами. Затягивается процесс обычно, когда кредитор оспаривает банкротство клиента.

"Банк не просто недополучит доход, но и потеряет собственные средства. Поэтому он будет подсчитывать потери в зависимости от того, сколько заемщик платил по кредиту, какое имущество подлежит реализации", — говорит Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Заработать на чужой несостоятельности

Между тем интернет пестрит предложениями от так называемых банкротных посредников — физлиц и компаний, обещающих гарантированно избавить от претензий кредитора. Однако не стоит торопиться.
"Банкротство чуть ли не единственный способ выйти из сложного финансового положения. Особенно в регионах, где за пятьсот тысяч можно купить жилье. Для сравнения: полмиллиона — минимальная сумма для подачи заявления на банкротство в судебном порядке. Снижение порога до 50 тысяч — один из плюсов упрощенной процедуры", — поясняет Алексей Кричевский.
Но риски тоже нужно тщательно оценивать, подчеркивает он. Не стоит забывать и о последствиях банкротства. Сложно будет получить новые кредиты, особенно крупные. Возникнут трудности с ведением бизнеса.
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"Если должник на момент банкротства был индивидуальным предпринимателем, его лишают этого статуса на пять лет. Также запрещают занимать должность учредителя и руководителя юридического лица", — напоминает Петр Гусятников.

Ассоциация банков России обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой изменить закон о рекламе. Финансисты предупреждают, что "банкротные посредники" вводят потенциальных клиентов в заблуждение: показывают только положительные аспекты, а про негативные умалчивают.

Пандемия разоряет

По оценке Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), около 1,8 миллиона заемщиков находятся в зоне риска. Больше всего кредитов берут в возрасте 30-45 лет. Эти люди трудоспособны, но сейчас очень уязвимы из-за экономических последствий первой волны пандемии.
© РИА Новости / Валерий МельниковПосетители в отделении банка в Москве
Посетители в отделении банка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Посетители в отделении банка в Москве
Вторая волна прошла мягче, считает управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов. "Банки и их клиенты адаптировались. Поэтому в следующем году личное банкротство не будет столь лихорадочным. При детальном его изучении вскрывается масса неприятных сюрпризов. Например, стандартный заемщик рискует перейти в категорию должника с испорченной кредитной историей", — отмечает собеседник агентства.
В целом внесудебное банкротство подходит тем, кому под силу самостоятельно разобраться в требованиях, условиях, рисках. Надо повышать финансовую грамотность — с этим в стране пока большие проблемы. По данным НАФИ, почти половина заемщиков даже не сравнивают условия по кредитам в банках, а каждый пятый и вовсе не читает договор.
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