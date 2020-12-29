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Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
Главными причинами техногенных аварий в России в 2020 году были износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:22
2020-12-29T07:43
россия
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главными причинами техногенных аварий в России в 2020 году были износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены, заявила РИА Новости глава Росприродназдора Светлана Радионова.Радионова назвала главной победой своего ведомства в уходящем году осознание компаниями необходимости решать экологические проблемы. "Мы достучались до менеджмента компаний, внесли ясность, что им придется заниматься экологией всерьез и постоянно", - сказала она.Глава Росприродназдора отметила, что улучшения видны там, где проводится надзорная деятельность. "Компании стали по-другому реагировать. Задумываться о экологии. Норильск здесь сыграл свою роль, конечно", - добавила Радионова.В Норильске 29 мая из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") , в результате вылились около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации Следственный комитет завел уголовное дело статье "Халатность". Задержаны начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201124/norilsk-1586022578.html
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россия, общество

Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году

07:22 29.12.2020 (обновлено: 07:43 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновДымовые трубы на предприятии в Москве
Дымовые трубы на предприятии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главными причинами техногенных аварий в России в 2020 году были износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены, заявила РИА Новости глава Росприродназдора Светлана Радионова.

"Значительная часть оборудования отработала два и более нормативных срока службы. При этом вместо принятия решения о замене изношенного (аварийного) оборудования предприятие продлевает срок его службы", - отметила она.

Радионова назвала главной победой своего ведомства в уходящем году осознание компаниями необходимости решать экологические проблемы. "Мы достучались до менеджмента компаний, внесли ясность, что им придется заниматься экологией всерьез и постоянно", - сказала она.
Глава Росприродназдора отметила, что улучшения видны там, где проводится надзорная деятельность. "Компании стали по-другому реагировать. Задумываться о экологии. Норильск здесь сыграл свою роль, конечно", - добавила Радионова.
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В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации Следственный комитет завел уголовное дело статье "Халатность". Задержаны начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
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