https://ria.ru/20201229/arktika-1591337290.html

Минвосток подготовил пакет новых льгот для Арктики

Минвосток подготовил пакет новых льгот для Арктики

Минвостокразвития РФ подготовило пакет предложений по новым льготам для Арктики, включая нефтегазовые проекты, но однозначных решений пока нет, сообщил... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:20

2020-12-29T10:20

2020-12-29T10:20

арктика

антон силуанов

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минвостокразвития РФ подготовило пакет предложений по новым льготам для Арктики, включая нефтегазовые проекты, но однозначных решений пока нет, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.Он напомнил, что сейчас для бизнеса в арктическом регионе уже введен ряд стимулов, включая льготы по налогу на прибыль. Также некоторые меры уже действуют для нефтегаза, например, стимулирование расходов на поиск морских месторождений углеводородов."Да, действительно, у нас сейчас министерство Дальнего Востока подготовило целый еще пакет предложений по Арктике. Мы его рассматриваем. Но пока у нас, соответственно, идет процесс выработки решений. Поэтому пока у нас однозначных решений еще не принято", - сообщил Силуалов, комментируя вопрос о планах по дополнительным льготам для нефтегаза в Арктике."Там, в основном, конечно, сырьевой сектор. Но коллеги предлагают по Арктике принять (стимулы - ред.) не только для нефтяников, но для всех организаций, которые там работают. У нас Арктика, вы знаете, большая... Нужно более точечно подходить к совершенствованию налогообложений", - добавил он.Министр при этом не стал комментировать стоимость таких дополнительных льгот для арктического региона, подчеркнув, что пока это лишь обсуждаемые предложения.

https://ria.ru/20201229/zapolyare-1591320358.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, антон силуанов, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), экономика