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Бывшего схимонаха Сергия арестовали
Бывшего схимонаха Сергия арестовали
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого обвиняют в склонении к самоубийству, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:53
2020-12-29T19:53
2020-12-29T21:10
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого обвиняют в склонении к самоубийству, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.Сергия задержали ночью в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОН, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По периметру территории суда встали сторонники монаха, некоторые из них — с иконами и хоругвями. Когда подъехал автозак, толпа начала скандировать: "Отец Сергий, мы с тобой".Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил схимонаха сана, однако он продолжил проводить богослужения, после чего в сентябре его отлучили от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда бывший схимонах обжаловал, но суд отклонил апелляции.Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.
https://ria.ru/20201229/monastyr-1591375014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/seriy-1591440860.html
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Бывший схимонах Сергий арестован на два месяца. Кадры из зала суда
Бывший схимонах Сергий арестован на два месяца. Кадры из зала суда
2020-12-29T19:53
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, русская православная церковь, москва