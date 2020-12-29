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Суд продлил домашний арест бизнесмену Быкову
Суд продлил домашний арест бизнесмену Быкову
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил домашний арест до 24 февраля бизнесмену и политику Анатолию Быкову, находящемуся в СИЗО за организацию убийства РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:53
2020-12-29T13:53
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
республика хакасия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил домашний арест до 24 февраля бизнесмену и политику Анатолию Быкову, находящемуся в СИЗО за организацию убийства в 2005 году, сообщили журналистам в краевом суде.По данным суда, во вторник рассматривалось ходатайство следствия о продлении меры пресечения, истекающей 4 января, в виде домашнего ареста по делу об организации убийств в 1994 году."Железнодорожный районный суд Красноярска продлил сегодня домашний арест Быкову до 28 февраля 2021 года", - сказала представитель суда.При этом с 23 октября Быков находится в СИЗО по обвинению в убийстве бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году и других преступлениях.Ранее в суде по поводу перекрытия мер пресечения объяснили, что если по второму делу суд примет решение не продлевать срок заключения в СИЗО, то первая мера о домашнем аресте вступит в права.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму). Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html
https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия, красноярск, происшествия

Суд продлил домашний арест бизнесмену Быкову

13:53 29.12.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил домашний арест до 24 февраля бизнесмену и политику Анатолию Быкову, находящемуся в СИЗО за организацию убийства в 2005 году, сообщили журналистам в краевом суде.
По данным суда, во вторник рассматривалось ходатайство следствия о продлении меры пресечения, истекающей 4 января, в виде домашнего ареста по делу об организации убийств в 1994 году.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 18:19
Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова
"Железнодорожный районный суд Красноярска продлил сегодня домашний арест Быкову до 28 февраля 2021 года", - сказала представитель суда.
При этом с 23 октября Быков находится в СИЗО по обвинению в убийстве бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году и других преступлениях.
Ранее в суде по поводу перекрытия мер пресечения объяснили, что если по второму делу суд примет решение не продлевать срок заключения в СИЗО, то первая мера о домашнем аресте вступит в права.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму). Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 11:56
Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годы Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
 
Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРеспублика ХакасияКрасноярскПроисшествия
 
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