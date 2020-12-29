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Суд сократил срок ареста бизнесмену Быкову
Суд сократил срок ареста бизнесмену Быкову
Красноярский краевой суд на три дня, до 21 февраля, сократил срок ареста в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 24 февраля по РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:04
2020-12-29T13:04
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский краевой суд
красноярский край
республика хакасия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд на три дня, до 21 февраля, сократил срок ареста в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 24 февраля по уголовного делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест Быкову до 24 февраля 2021 года."Прошло заседание по апелляции. Суд сократил срок до 21 февраля", - сказал Прохоров.Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годах Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму).Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html
https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html
красноярский край
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд, красноярский край, республика хакасия, красноярск, происшествия

Суд сократил срок ареста бизнесмену Быкову

13:04 29.12.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков
Бизнесмен Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / СК РФ
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд на три дня, до 21 февраля, сократил срок ареста в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 24 февраля по уголовного делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.
Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест Быкову до 24 февраля 2021 года.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 18:19
Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова
"Прошло заседание по апелляции. Суд сократил срок до 21 февраля", - сказал Прохоров.
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годах Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 11:56
Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
 
Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский краевой судКрасноярский крайРеспублика ХакасияКрасноярскПроисшествия
 
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