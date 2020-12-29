Суд сократил срок ареста бизнесмену Быкову
КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Красноярский краевой суд на три дня, до 21 февраля, сократил срок ареста в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, ранее арестованного до 24 февраля по уголовного делу об организации убийства по найму бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.
Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест Быкову до 24 февраля 2021 года.
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"Прошло заседание по апелляции. Суд сократил срок до 21 февраля", - сказал Прохоров.
Ранее СК сообщил, что Быкова, уже обвиненного в организации убийства, заподозрили еще в одном преступлении – неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годах Быков в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 миллионов рублей. Вдобавок к этому в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 миллионов рублей. Суд в рамках дела по неуплате налогов арестовал имущество Быкова, кадастровой стоимостью более 81 миллиона рублей.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. В октябре СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил Быкову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму).
Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.