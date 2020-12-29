https://ria.ru/20201229/arest-1591372405.html

В Польше заподозрили россиянина в руководстве преступной группой

В Польше заподозрили россиянина в руководстве преступной группой

Гражданин России задержан в Польше по подозрению в руководстве преступной группой, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:58

2020-12-29T12:58

2020-12-29T12:58

россия

польша

в мире

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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Гражданин России задержан в Польше по подозрению в руководстве преступной группой, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын."Агентство внутренней безопасности задержало гражданина России, подозреваемого в руководстве преступной группой", - сказал Жарын.Он уточнил, что из материалов следствия следует, "что мужчина несет ответственность за налоговые махинации при фиктивной торговле топливом".Жарын пояснил, что "преступный механизм заключался в уклонении от уплаты налогов на дизельное топливо", проданного в Польше.Компания, в которой работал россиянин, "не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения, указывала неправдивые данные в поданных налоговых декларациях и использовала фиктивные счета-фактуры", рассказал он.По данным следствия, своими действиями компания нанесла казне Польши ущерб на сумму не менее 12 миллионов злотых (около 3,2 миллиона долларов).Всего обвинения предъявлены трем лицам.

https://ria.ru/20201112/arest-1584318542.html

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россия, польша, в мире