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В Польше заподозрили россиянина в руководстве преступной группой
В Польше заподозрили россиянина в руководстве преступной группой
Гражданин России задержан в Польше по подозрению в руководстве преступной группой, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:58
2020-12-29T12:58
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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Гражданин России задержан в Польше по подозрению в руководстве преступной группой, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын."Агентство внутренней безопасности задержало гражданина России, подозреваемого в руководстве преступной группой", - сказал Жарын.Он уточнил, что из материалов следствия следует, "что мужчина несет ответственность за налоговые махинации при фиктивной торговле топливом".Жарын пояснил, что "преступный механизм заключался в уклонении от уплаты налогов на дизельное топливо", проданного в Польше.Компания, в которой работал россиянин, "не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения, указывала неправдивые данные в поданных налоговых декларациях и использовала фиктивные счета-фактуры", рассказал он.По данным следствия, своими действиями компания нанесла казне Польши ущерб на сумму не менее 12 миллионов злотых (около 3,2 миллиона долларов).Всего обвинения предъявлены трем лицам.
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россия, польша, в мире

В Польше заподозрили россиянина в руководстве преступной группой

12:58 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Гражданин России задержан в Польше по подозрению в руководстве преступной группой, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын.
"Агентство внутренней безопасности задержало гражданина России, подозреваемого в руководстве преступной группой", - сказал Жарын.
Он уточнил, что из материалов следствия следует, "что мужчина несет ответственность за налоговые махинации при фиктивной торговле топливом".
Жарын пояснил, что "преступный механизм заключался в уклонении от уплаты налогов на дизельное топливо", проданного в Польше.
Компания, в которой работал россиянин, "не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения, указывала неправдивые данные в поданных налоговых декларациях и использовала фиктивные счета-фактуры", рассказал он.
По данным следствия, своими действиями компания нанесла казне Польши ущерб на сумму не менее 12 миллионов злотых (около 3,2 миллиона долларов).
Всего обвинения предъявлены трем лицам.
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